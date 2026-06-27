Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο σουγιάς που βρέθηκε κοντά στο σημείο της συμπλοκής δεν είναι το φονικό όπλο, ενώ ήρθαν στο φως οι καταθέσεις του 17χρονου καθ' ομολογίαν δράστη και του 18χρονου που έμεινε δίπλα στο θύμα μετά τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο σουγιάς που εντοπίστηκε σε παρτέρι πολυκατοικίας κοντά στο σημείο της δολοφονίας δεν είναι το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 15χρονος Πάρης.

Ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας ότι το μαχαίρι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, ο οποίος ερευνήθηκε χωρίς όμως να βρεθεί το όπλο.

Στην κατάθεσή του περιέγραψε ως εξής τα όσα προηγήθηκαν του τραυματισμού: «Όταν έπεσα κάτω αυτός με το γκλομπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να την φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω "Ρε βλάκες δεν είμαι οπαδός". Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ, σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε: «Ο Κώστας τους είπε "αράξτε μάγκες εμείς δεν είμαστε οπαδοί". Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν τον 16χρονο Χρήστο (ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα είπε σε αυτόν "Εσένα σε ξέρουμε είσαι… (ανέφερε συγκεκριμένη ομάδα)»».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο 18χρονος που βρισκόταν μαζί με τον 15χρονο παρέμεινε δίπλα του μετά τη μοιραία μαχαιριά και επιχείρησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Στη δική του κατάθεση ανέφερε: «Ο όρθιος κρατούσε κάτι σαν ξύλο το οποίο πέταξε στο απέναντι περιφραγμένο οικόπεδο ενώ ο καθιστός ξάπλωσε και ακουγόταν βαριά η αναπνοή του λέγοντας του "δεν μπορώ". (...) Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να του πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρωτούσα συνεχώς το όρθιο παιδί ποιος το έκανε και πώς λένε τον τραυματία και μου απάντησε ότι μπήκε στην μέση για να τον προστατέψει και δεν τον ήξερε».

Οι επτά συλληφθέντες, καθώς και ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου με το οποίο έφτασε στην περιοχή η τρίτη ομάδα από το Πέραμα και ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις δικαστικές αρχές την Παρασκευή, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

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