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Γκίλφοϊλ: Είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Α. Σαμαρά και τον Κ. Κυρανάκη

«Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, έχω δεσμευτεί να συνεργάζομαι με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας», ανέφερε στο Χ

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Γκιλφόϊλ Σαμαράς Κυρανάκης

Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, έχω δεσμευτεί να συνεργάζομαι με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ. «Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

Παράλληλα, η πρέσβης των ΗΠΑ είχε συνάντηση και με το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών μου με ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας, συναντήθηκα πρόσφατα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ». «Τον συγχάρηκα για το νέο του ρόλο ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και συζητήσαμε για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αμερικανικές επενδύσεις, να ενισχύουν την καινοτομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Αντώνης Σαμαράς Κωνσταντίνος Κυρανάκης
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