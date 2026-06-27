Γκίλφοϊλ: Είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Α. Σαμαρά και τον Κ. Κυρανάκη

Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, έχω δεσμευτεί να συνεργάζομαι με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ. «Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

In my role as United States Ambassador to the Hellenic Republic, I'm committed to engaging with key figures from across Greece's political spectrum. I recently had an excellent meeting with former Prime Minister Samaras to discuss U.S.-Greece ties. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/IYnssWp31A — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 27, 2026

Παράλληλα, η πρέσβης των ΗΠΑ είχε συνάντηση και με το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών μου με ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας, συναντήθηκα πρόσφατα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ». «Τον συγχάρηκα για το νέο του ρόλο ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και συζητήσαμε για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αμερικανικές επενδύσεις, να ενισχύουν την καινοτομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

As part of my ongoing engagements with leaders across Greece's political spectrum, I recently met with Konstantinos Kyranakis. I congratulated him on his new role leading @neademokratia's Political Committee and we discussed how the United States and Greece can continue expanding… pic.twitter.com/qYc15A77Cx — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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