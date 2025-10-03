Exathlon: Ποιοι θα υπερασπιστούν τη θέση τους στην εβδομάδα του τελικού;

O Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και η Ιωάννα Τζαβέλλα είναι οι δύο αθλητές που αποχώρησαν εχθές από το Exathlon.

Απόψε, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα παρακολουθήσουμε τα τελευταία Play Offs και Play Outs της εβδομάδας. Ποιοι οκτώ αθλητές θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στην εβδομάδα του τελικού;

Η ήττα του Μάριου Πρίαμου στα Play Outs από τον Τάκη Καραγκούνια άφησε αποσβολωμένους τους περισσότερους αθλητές του Exathlon, που περίμεναν διαφορετικό αποτέλεσμα.

Συγκινημένοι αποχαιρέτησαν τον συναθλητή τους, ο οποίος αποκάλυψε πως θα δώσει όλες τις απολαβές από τη συμμετοχή του σε ένα έργο που κάνει, το οποίο στηρίζει συνανθρώπους μας στο θέμα της στέγασης. Αποχαιρετώντας έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας: «Όταν στηρίζουμε μία προσπάθεια για ανθρώπους, το πρόβλημα είναι 365 μέρες το χρόνο και δεν είναι επιλεγμένες εποχές του χρόνου, άρα όπου στηρίζουμε να το κάνουμε με την καρδιά μας και καθημερινά.»

Νωρίτερα είχε αποχωρήσει η Ιωάννα Τζαβέλα, η οποία δήλωσε: «Μπορεί να φεύγω αλλά είμαι γεμάτη, είμαι χαρούμενη, είμαι πολύ περήφανη για όλο αυτό εδώ που ζήσαμε. Εύχομαι πραγματικά υγεία και ο καλύτερος ας κερδίσει!»

Οι εντάσεις δεν έλειψαν με τον Τάκη Καραγκούνια να κατηγορεί τον Γιώργο Γκιουλέκα πως σκόπιμα ηττήθηκε σε ένα run από τον Άρη Σοϊλέδη, ένα αποτέλεσμα που φάνηκε να προβληματίζει και τον Μάριο Πρίαμο.

Ωστόσο, απόψε, οι αθλητές πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους καθώς ένας ακόμα αγώνας Play Off έρχεται για να δοκιμάσει τις επιδόσεις τους.

Γυναίκες και άντρες αγωνίζονται εναλλάξ, στο ίδιο παρκούρ, με τον ίδιο στόχο και μοναδικό σκοπό να παραμείνουν ασφαλείς και να μη χρειαστεί να αγωνιστούν στα Play Outs.

Δυνατές αναμετρήσεις με εντάσεις και ανατροπές οδηγούν σε δύο δυάδες που θα πρέπει να δοκιμαστούν στην πίστα του Play Out. Ποιοι οκτώ αθλητές θα καταφέρουν να υπερασπιστούν τη θέση τους στο Exathlon και να συνεχίσουν στην εβδομάδα του τελικού;

Οι αποχωρήσεις προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα...

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

