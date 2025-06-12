Μια φανατική θαυμάστρια του συγκροτήματος K-pop, BTS συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαρρήξει το σπίτι του καλλιτέχνη Jungkook, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας.

Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 30 ετών από την Κίνα, η οποία πιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης να πατά τυχαίους αριθμούς στην κλειδαριά έξω από το διαμέρισμα του Jungkook στη Σεούλ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η γυναίκα ομολόγησε πως είχε ταξιδέψει από την Κίνα στη Νότια Κορέα για να δει τον τραγουδιστή και κατέληξε να συλληφθεί για καταπάτηση.

Ο Jungkook, μαζί με άλλους τρεις συναδέλφους του από το δημοφιλές συγκρότημα, ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική θητεία αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές και αυξάνοντας την προσμονή για μια πιθανή επιστροφή τους.

Και τα επτά μέλη των BTS πρόκειται να απολυθούν από τον στρατό μέχρι το τέλος αυτού του μήνα και το πρακτορείο τους Hybe έχει αφήσει υπονοούμενα για μια επανένωση.

Οι BTS έκαναν παύση το 2022, στο απόγειο της παγκόσμιας φήμης τους.

Εκατοντάδες θαυμαστές, μερικοί από τους οποίους πήγαν αεροπορικώς από το εξωτερικό, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της Hybe για να γιορτάσουν την επιστροφή των ειδώλων τους.

Πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι στα μοβ, το χαρακτηριστικό χρώμα των BTS, και κρατούσαν μεγάλα πανό και φωτογραφίες του συγκροτήματος.

Ο Jungkook ευχαρίστησε τους θαυμαστές του που ταξίδεψαν για να τον δουν, προσθέτοντας ότι «ντρεπόταν λίγο» αφού είχε καιρό να βρεθεί μπροστά στις κάμερες. «Δεν έβαλα καν μακιγιάζ», είπε αστειευόμενος.

Η Νότια Κορέα απαιτεί από όλους τους άνδρες ηλικίας 18 έως 28 ετών να υπηρετήσουν περίπου δύο χρόνια στο στρατό.

Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μόνο για τους Ολυμπιονίκες και τους καλλιτέχνες κλασικής μουσικής.

Πριν από την κατάταξη των BTS, στη Νότια Κορέα έγινε έντονη συζήτηση για το αν θα έπρεπε να τους επιτραπεί ή όχι να παραλείψουν τη θητεία τους, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι είχαν ήδη υπηρετήσει τη χώρα τους κερδίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια και ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να το κάνουν.

Το συγκρότημα είχε προηγουμένως κερδίσει αναβολή το 2020, όταν το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε νομοσχέδιο που τους επέτρεπε να αναβάλουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Πηγή: skai.gr

