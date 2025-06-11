Big Brother: Μια νέα πρόκληση στο σπίτι υπό την αρχηγία Ζωής και Φένιας - «Δολοπλοκίες» και παράπονα (Βίντεο)

Η νίκη της Ζωής Ασουμανάκη και της Φένιας Νικολαΐδη στη χθεσινή δοκιμασία για την αρχηγία δημιούργησε νέα δεδομένα. Οι αντιδράσεις των συγκατοίκων έρχονται στο προσκήνιο, ενώ η εβδομαδιαία αποστολή αποτελεί μία νέα πρόκληση.

Οι περισσότεροι συγκάτοικοι στο σπίτι του Big Brother δείχνουν μουδιασμένοι με το γεγονός πως η αρχηγία βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ζωής και της Φένιας.

Ο Νίκος Ζαφειράκης βλέπει πίσω από αυτό το γεγονός ένα θεϊκό σχέδιο, ενώ οι νέες αρχηγοί θεωρούν πιθανό ενδεχόμενο το να ψηφιστεί ο KAS. Σίγουρα όμως δεν θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Η άλλη παρέα θα αναγκαστεί να αλληλοψηφιστεί και αυτό από μόνο του ανατρέπει τις ισορροπίες.

Μία από τις αποστολές των νέων αρχηγών είναι το μοίρασμα των καθηκόντων του σπιτιού. Θα καταφέρουν να τη φέρουν εις πέρας χωρίς εντάσεις και παράπονα;

Ένα αστείο που κάνουν επάνω στην κουβέντα ο KAS με τον Χρήστο Ντεντόπουλο παρεξηγείται από τον Γιώργο Αντωνιάδη, ο οποίος νιώθει πως προσβάλλει τις γυναίκες του σπιτιού. Όταν η Χριστίνα Παπαδέλλη υπερασπίζεται τον KAS, η αντίδραση της Nancy Tawby την ξαφνιάζει… Τι συμβουλεύει ο Χρήστος τη Χριστίνα;

Η εβδομαδιαία δοκιμασία για τη συγκέντρωση χρημάτων για τα ψώνια απαιτεί υπομονή και δεξιοτεχνία. Πόσο θα δυσκολέψει τους συγκάτοικους;

Οι εξελίξεις μέσα στο σπίτι του Big Brother κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που έφερε το πρόγραμμα στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης για το σύνολο (12%). Ειδικά στο κοινό 18-54, το Big Brother ήρθε πρώτο σε τηλεθέαση στη ζώνη μετάδοσής του, με ποσοστό 12.2%.

Πηγή: skai.gr

