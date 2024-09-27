Λογαριασμός
My Style Rocks! Ένα τοσοδούλι μίνι… Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το τρέιλερ

Το super mini είναι η σημερινή αποστολή των διαγωνιζόμενων. Πόσο μήκος πρέπει να έχει για να χαρακτηριστεί super ένα μίνι; Πώς συνδυάζεται αναλόγως με τον σωματότυπο;

Το super mini είναι η σημερινή αποστολή των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks! Πόσο μήκος πρέπει να έχει για να χαρακτηριστεί super ένα μίνι; Πώς συνδυάζεται αναλόγως με τον σωματότυπο; 

Η χθεσινή νίκη της Ιωάννας της προσέφερε την ηθική ικανοποίηση που αποζητούσε ο ανταγωνισμός όμως με την Κατερίνα Πεφτίτση δε λέει να κοπάσει! 
 
Οι φούστες δεν είναι το φόρτε της Χριστιάνας για αυτό και για το task της ημέρας αυτοσχεδιάζει. Πώς θα βαθμολογηθεί η έμπνευσή της; 

Ποια fashionista αναφέρει πως «η κάθε παίκτρια κοιτάει πώς να σώσει το τομάρι της»; Η Σύλια λόγω του σωματότυπού της αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στο να βρει ρούχα κατάλληλα για εκείνη.

Πότε το να μιμηθείς μία εικόνα που είδες είναι αντιγραφή και πότε έμπνευση;  

