MY STYLE ROCKS

Με την Κατερίνα Καραβάτου

Το super mini είναι η σημερινή αποστολή των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks! Πόσο μήκος πρέπει να έχει για να χαρακτηριστεί super ένα μίνι; Πώς συνδυάζεται αναλόγως με τον σωματότυπο;

Η χθεσινή νίκη της Ιωάννας της προσέφερε την ηθική ικανοποίηση που αποζητούσε ο ανταγωνισμός όμως με την Κατερίνα Πεφτίτση δε λέει να κοπάσει!



Οι φούστες δεν είναι το φόρτε της Χριστιάνας για αυτό και για το task της ημέρας αυτοσχεδιάζει. Πώς θα βαθμολογηθεί η έμπνευσή της;

Ποια fashionista αναφέρει πως «η κάθε παίκτρια κοιτάει πώς να σώσει το τομάρι της»; Η Σύλια λόγω του σωματότυπού της αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στο να βρει ρούχα κατάλληλα για εκείνη.

Πότε το να μιμηθείς μία εικόνα που είδες είναι αντιγραφή και πότε έμπνευση;

Δείτε το τρέιλερ:

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

