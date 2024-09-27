MY STYLE ROCKS
Με την Κατερίνα Καραβάτου
Το super mini είναι η σημερινή αποστολή των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks! Πόσο μήκος πρέπει να έχει για να χαρακτηριστεί super ένα μίνι; Πώς συνδυάζεται αναλόγως με τον σωματότυπο;
Η χθεσινή νίκη της Ιωάννας της προσέφερε την ηθική ικανοποίηση που αποζητούσε ο ανταγωνισμός όμως με την Κατερίνα Πεφτίτση δε λέει να κοπάσει!
Οι φούστες δεν είναι το φόρτε της Χριστιάνας για αυτό και για το task της ημέρας αυτοσχεδιάζει. Πώς θα βαθμολογηθεί η έμπνευσή της;
Ποια fashionista αναφέρει πως «η κάθε παίκτρια κοιτάει πώς να σώσει το τομάρι της»; Η Σύλια λόγω του σωματότυπού της αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στο να βρει ρούχα κατάλληλα για εκείνη.
Πότε το να μιμηθείς μία εικόνα που είδες είναι αντιγραφή και πότε έμπνευση;
Δείτε το τρέιλερ:
MY STYLE ROCKS
Καθημερινά στις 16.30
