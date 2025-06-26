Μαρίνα Σταυράκη: Πώς έγινε η ληστεία στο σπίτι της - «Έχω δώσει τα ονόματα στην Αστυνομία»

Για την πρόσφατη ληστεία στο σπίτι της ενώ ήταν εκεί μίλησε στους δημοσιογράφους η Μαρίνα Σταυράκη χωρίς να θελήσει να δώσει πολλές πληροφορίες όπως ανέφερε. Η πρώην κυρία Πατούλη έπεσε θύμα κλοπής και όπως εξήγησε οι κλέφτες μπήκαν κανονικά στο σπίτι της ως συνεργείο με τεχνίτες και μάλιστα συστημένοι από φίλη της.
«Έγινε σε μια πολύ δύσκολη κι επικίνδυνη εποχή. Δεν θέλω να επεκταθώ, απλά θα πω ότι επειδή είμαι σε ένα καινούργιο σπίτι στην Άνω Γλυφάδα χρειάστηκα κάποιους τεχνίτες για μια εργασία. Μια πολύ προσωπική μου φίλη μού σύστησε το συνεργείο αυτό...
Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly
- Black Sabbath: «Ανέβασαν» την πρώτη φωτογραφία από πρόβα για τη συναυλία τους
- Teketzides: Οι 16χρονοι που τραγούδησαν στη συναυλία για τον Θεοδωράκη και αποθεώθηκαν από το κοινό – Βίντεο, φωτογραφίες
- «Cobra Kai»: Ο Μάρτιν Κόουβ δάγκωσε την Αλίσια Χάνα-Κιμ! - Ο «παιχνιδιάρης» ηθοποιός και η δημόσια συγγνώμη (video)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.