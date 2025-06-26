«Cobra Kai»: Ο Μάρτιν Κόουβ δάγκωσε την Αλίσια Χάνα-Κιμ! - Ο «παιχνιδιάρης» ηθοποιός και η δημόσια συγγνώμη (video)

Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Μάρτιν Κόουβ (Martin Kove), που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο του Τζον Κριζ στη σειρά «Cobra Kai», έχει προκαλέσει σάλο στα διεθνή μέσα. Ο 78χρονος ηθοποιός καταγράφηκε σε βίντεο να δαγκώνει τη συμπρωταγωνίστριά του, Αλίσια Χάνα-Κιμ (Alicia Hannah-Kim), κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Washington State Summer Con. Παρόλο που η ηθοποιός δεν υπέβαλε μήνυση, το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο σε αστυνομικά έγγραφα και καταθέσεις.

Oh man!! This situation is messy!



'Cobra Kai' actor Martin Kove accused of biting co-star Alicia Hannah-Kim, nearly drawing blood! (via @NBCNews) pic.twitter.com/Q4qCk2ouhQ June 24, 2025

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στον κοινό χώρο των ηθοποιών στο φεστιβάλ. Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, η Αλίσια Χάνα-Κιμ προσέγγισε τον Μάρτιν Κόουβ και τον χαιρέτησε με ένα φιλικό άγγιγμα στον ώμο. Τότε, εκείνος άρπαξε το μπράτσο της και τη δάγκωσε τόσο δυνατά, ώστε παραλίγο να αρχίσει να αιμορραγεί. Η ίδια, σοκαρισμένη, αντέδρασε έντονα και άρχισε να φωνάζει.

Μάλιστα, η 37χρονη ηθοποιός, που έχει καταγωγή από την Κορέα και την Αυστραλία, εμφανίζεται σε ένα βίντεο εκτός εαυτού, λέγοντας χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς και στους δημοσιογράφους. «Αυτό είναι επίθεση. Δεν μπορείς να δαγκώνεις ανθρώπους, αυτό δεν είναι εντάξει». Η ίδια υποστήριξε πως ο Μάρτιν Κόουβ την αγκάλιασε και φίλησε το σημείο του τραύματος, μόλις αντιλήφθηκε την υπερβολή της πράξης του.

Κατά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο Μάρτιν Κόουβ φάνηκε να έχει επίγνωση της πράξης του, δηλώνοντας: «Ζητώ συγγνώμη. Ήμουν απλώς παιχνιδιάρης. Παίζουμε συχνά μαζί και απλώς δάγκωσα λίγο πιο δυνατά». Ωστόσο, η Αλίσια Χάνα-Κιμ δεν δέχτηκε αυτή την εξήγηση, απαντώντας με οργή: «Δεν παίζουμε έτσι. Μου άφησες σημάδι στο σώμα. Στον 80χρονο εγκέφαλό σου αυτό θεωρείται “παιχνίδι”…».

Martin Kove is apologizing for biting his "Cobra Kai" costar Alicia Hannah-Kim on the arm at a fan convention ... he says he was being playful and took things too far.



Read more: https://t.co/iNc5PkWezg pic.twitter.com/IuMMHPb8Cq — TMZ (@TMZ) June 25, 2025

Ύστερα από τη δημοσιοποίηση του βίντεο και τον αντίκτυπο που προκάλεσε, ο Μάρτιν Κόουβ προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω του TMZ, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι βαθιά και ζητώ συγγνώμη για τις πράξεις μου απέναντι στην Αλίσια. Ήταν μια άστοχη και ανάρμοστη στιγμή “χιούμορ”. Πάντα τη σεβόμουν και τη θεωρώ ταλαντούχα συνεργάτιδα».

Martin Kove released a statement pic.twitter.com/pcIpXU39Jh — COBRAKAIFOREVER🐍🐉🌳🥋 (@TerrySilverSimp) June 24, 2025

