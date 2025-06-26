Στη χθεσινοβραδινή μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), πέντε 16χρονα αγόρια που πηγαίνουν σε μουσικό σχολείο και παίζουν στον δρόμο ρεμπέτικα και τραγούδια του Θεοδωράκη, ξεσήκωσαν τις χιλιάδες κόσμου.

Οι Teketzides (Τεκετζήδες) βρέθηκαν στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος πήγε ο ίδιος και τους βρήκε στην οδό Ερμού που τραγουδούν και τους κάλεσε στη συναυλία.

Ο Γ. Νταλάρας ερμήνευσε μαζί τους το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» – σε στίχους Τάσου Λειβαδίτη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη και αρχική ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικώτση στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο» – και το κοινό αποθέωσε τους 16χρονους μουσικούς του δρόμου.

Ο Γιώργος Νταλάρας είπε πως αυτά τα παιδιά - ο νεαρός τραγουδιστής Αχιλλέας, ο Τζο ο μπουζουξής και οι άλλοι μουσική του συγκροτήματος, Βασίλης, Μάριος και Γιάννης - «κάνουν το όνειρο του Μίκη πραγματικότητα».

Το κοινό - 60.000 άνθρωποι - τον επιβεβαίωσε με ένα τεράστιο χειροκρότημα.

