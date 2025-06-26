Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Teketzides: Οι 16χρονοι που τραγούδησαν στη συναυλία για τον Θεοδωράκη και αποθεώθηκαν από το κοινό – Βίντεο, φωτογραφίες 

Οι Teketzides βρέθηκαν από την Ερμού στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου και τραγούδησαν το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα

Teketzides

Στη χθεσινοβραδινή μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), πέντε 16χρονα αγόρια που πηγαίνουν σε μουσικό σχολείο και παίζουν στον δρόμο ρεμπέτικα και τραγούδια του Θεοδωράκη, ξεσήκωσαν τις χιλιάδες κόσμου. 

Οι Teketzides (Τεκετζήδες) βρέθηκαν στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος πήγε ο ίδιος και τους βρήκε στην οδό Ερμού που τραγουδούν και τους κάλεσε στη συναυλία. 

τεκετζηδες

τεκετζηδες

Ο Γ. Νταλάρας ερμήνευσε μαζί τους το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» – σε στίχους Τάσου Λειβαδίτη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη και αρχική ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικώτση στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο» – και το κοινό αποθέωσε τους 16χρονους μουσικούς του δρόμου. 

Ο Γιώργος Νταλάρας είπε πως αυτά τα παιδιά - ο νεαρός τραγουδιστής Αχιλλέας, ο Τζο ο μπουζουξής και οι άλλοι μουσική του συγκροτήματος, Βασίλης, Μάριος και Γιάννης - «κάνουν το όνειρο του Μίκη πραγματικότητα».

Το κοινό - 60.000 άνθρωποι - τον επιβεβαίωσε με ένα τεράστιο χειροκρότημα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συναυλία Καλλιμάρμαρο Μίκης Θεοδωράκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark