Μαρία Ναυπλιώτου: Με άψογο στυλ και τα πιο κοντά μαλλιά που την έχουμε δει...

Που φαίνεται πως ήθελε να κάνει καιρό η Μαρία Ναυπλιώτου και το έκανε σταδιακά, αλλάζοντας ριζικά πια την εικόνα που όλοι γνωρίζουμε στα τόσα χρόνια της καριέρας της.

Τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά της. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να πειραματίζεται με το μήκος τους αλλά ποτέ δεν είχε κάνει ένα τόσο κοντό κούρεμα. Φιλάρισμα, ναι, πειραματισμούς -όχι έντονα- στο χρώμα ναι, αλλά το μήκος των μαλλιών της δεν έφτασε ποτέ ως τώρα πάνω από τους ώμους της.

Κι όμως το τόλμησε. Καρέ με αφέλειες και μάλιστα στην πιο αυστηρή εκδοχή του, το Blunt Bob λίγο κάτω από τα αυτιά, με το το έντονο, απόλυτα ίσιο και αυστηρό χαρακτηριστικό του τελείωμα. Κούκλα!

Και το εγκαινίασε σε ένα ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με στάση στο Ντουμπάι και βόλτα στην Έρημο, γεράκια και καμήλες.

Αλλά και τέχνη στο εντυπωσιακό Μουσείο του Λούβρου του Άμπου Ντάμπι. Υπέρκομψη -όπως πάντα- με καφτάνια σε χρωματισμούς του λευκού και του μπλε, μια όαση style στην έρημο.

"Κάθε προορισμός και μια διαφορετική εμπειρία...και ένα safari στην έρημο είναι μια αποκάλυψη.

Ένα τοπίο σχεδόν εξωπραγματικό. Πάνω στους αμμόλοφους όλα είναι πιο απλά. Εδώ νιώθεις μικρός και ελεύθερος ταυτόχρονα!" έγραψε η ίδια...

