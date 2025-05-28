Σήμερα, Τετάρτη 28 Μαΐου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στήνει το υπαίθριο στούντιό του στη νοτιότερη πόλη της Ελλάδας. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τη Νεάπολη Λακωνίας και τη χερσόνησο του Κάβου Μαλέα, του μικρού Αγίου Όρους: έναν τόπο με αξεπέραστη φυσική ομορφιά, ιστορία και στρατηγική θέση.

Ταξιδεύουμε στο κρυφό διαμάντι του νότου, την Ελαφόνησο, που κλέβει την παράσταση κάθε καλοκαίρι συνδυάζοντας την ηρεμία με την εξωτική απόδραση. Στη χρυσαφένια παραλία του Σίμου, συναντάμε Αυστριακούς, Ολλανδούς, Σέρβους και Γερμανούς τουρίστες που απολαμβάνουν την απλότητα και την ελευθερία του κάμπινγκ. Στις παραλίες της Ελαφονήσου, μεγάλη ομάδα ενεργών πολιτών απ’ όλο τον κόσμο ενώνεται για την προστασία αυτού του μοναδικού φυσικού παραδείσου. Στις δράσεις της οργάνωσης Elafonisos Eco συμμετέχει και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό. Εδώ, η φροντίδα για το περιβάλλον γίνεται καθημερινή πράξη.

Κάνουμε βουτιά στην αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου, το Παυλοπέτρι. Η πόλη, που ανάγεται περίπου στο 2800 π.Χ., σώζει σε εξαιρετική κατάσταση τη ρυμοτομία της, με ορατούς δρόμους, κτίσματα και ταφικά μνημεία.

Στην καρδιά της λακωνικής γης, συναντάμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας, εκείνο της Καστανιάς, που μας αποκαλύπτει θησαυρούς τριών εκατομμυρίων ετών, με πολύχρωμες «κουρτίνες» ασβεστόλιθου.

Γνωρίζουμε τους ανθρώπους που ζωντανεύουν ένα ολόκληρο χωριό, τα Τάλαντα. Με μεράκι, αναβιώνουν τους νερόμυλους, όπου ακόμα και σήμερα αλέθουν το σιτάρι τους με τον παραδοσιακό τρόπο.

