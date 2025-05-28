Tom Cruise: Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τον θρίαμβο του «Mission: Impossible»

O Τομ Κρουζ (Tom Cruise) δήλωσε βαθιά ευγνώμων για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του «Mission: Impossible - The Final Reckoning», καθώς η νέα ταινία του δημοφιλούς franchise εκτόξευσε τις παγκόσμιες εισπράξεις στα 204 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο σταρ του Χόλυγουντ χαρακτήρισε το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας ως «ένα από αυτά που θα μείνουν στην ιστορία».

«Συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε κινηματογραφιστή, κάθε καλλιτέχνη, κάθε μέλος του συνεργείου και σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται στα στούντιο», έγραψε ο Κρουζ.

«Σε κάθε κινηματογράφο και σε κάθε εργαζόμενο που συμβάλλει ώστε αυτές οι ιστορίες να φτάνουν στο κοινό - σας ευχαριστώ. Σε όλους όσοι εργάζονται στην Paramount Pictures και τη Skydance, σας ευχαριστώ για τα πολλά χρόνια συνεργασίας και την αταλάντευτη υποστήριξή σας», συνέχισε ο ηθοποιός.

«Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ το κοινό σε όλο τον κόσμο - γι' αυτούς υπάρχουμε, γι' αυτούς αγαπάμε να δημιουργούμε και να προσφέρουμε ψυχαγωγία», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Deadline, η πρεμιέρα του «Mission: Impossible - The Final Reckoning», σε συνδυασμό με το «Lilo & Stitch» της Disney, το οποίο σημείωσε ένα επίσης εντυπωσιακό παγκόσμιο άνοιγμα 341 εκατομμυρίων δολαρίων, δημιούργησαν ένα ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων για το συγκεκριμένο τετραήμερο.

«Ένα ρεκόρ ανοίγματος στην όγδοη συνέχεια είναι αξιοσημείωτο. Εκφράζει τη διαχρονικότητα του franchise», ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής διανομής της Paramount, Κρις Άρονσον και πρόσθεσε: «Το θέαμα που ο Toμ και ο Κρίστοφερ Μακουάρι έφεραν στην οθόνη είναι μοναδικό στο είδος του στη σημερινή κινηματογραφική εποχή». Το «Mission: Impossible - The Final Reckoning» προβάλλεται τώρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

