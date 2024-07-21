Μαρία Μπεκατώρου: Με παραδοσιακή μαντήλα ενθουσιασμένη στην Κάρπαθο

Για πρώτη φορά βρέθηκε στην Κάρπαθο η Μαρία Μπεκατώρου και φαίνεται πως της έκλεψε την καρδιά.

«Μια μέρα στην Όλυμπο, στην Κάρπαθο… Εκεί που ο χρόνος έχει σταματήσει…Εκεί που οι γυναίκες ντυμένες πάντα παραδοσιακά δίνουν τον ρυθμό της καθημερινότητας, χρόνια τώρα… Άκουσα τόσες ωραίες ιστορίες, ανέλπιστα διαφορετικές και «όμορφα» πρωτόγονες».

