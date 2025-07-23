Μαντόνα: Ετοιμάζει νέο άλμπουμ και οι θαυμαστές της τρελαίνονται - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η «βασίλισσα της ποπ»

Η Μαντόνα (Madonna) έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές της, καθώς με νέα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προϊδεάζει για την επερχόμενη νέα της μουσική. Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» επιβεβαίωσε νωρίτερα φέτος ότι το επερχόμενο άλμπουμ της θα είναι η συνέχεια του «Confessions On A Dance Floor» του 2005.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα «ανέβασε» στο Instagram πολλές φωτογραφίες από την ηχογράφηση που έκανε στο στούντιο του Λονδίνου, μαζί με τον παραγωγό Stuart Price. Η Μαντόνα -προκλητική όπως πάντα- πήρε και τις ανάλογες πόζες, με τους θαυμαστές της να της γράφουν ότι ανυπομονούν για τη νέα της δουλειά. Η ίδια εθεάθη, επίσης, να φοράει ένα μπλουζάκι που έγραφε «Mother» καθώς έκανε βόλτα στο Big Smoke. «Η ποπ ξαναγεννιέται», σχολίασε ένα χρήστης στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Επίσης, η Μαντόνα, όπως έχει γίνει γνωστό, συμπράττει με το Netflix για να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την πολυκύμαντη ζωή και την εμβληματική της καριέρα. Μια βιογραφική μίνι σειρά βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης στην πλατφόρμα. Στο τιμόνι της εκτελεστικής παραγωγής, εκτός από τη σούπερ σταρ, θα βρίσκεται και ο Σον Λέβι μέσω της εταιρείας του, 21 Laps, η οποία διατηρεί αποκλειστική συμφωνία με το Netflix.

Το νέο αυτό πρότζεκτ δεν συνδέεται με την κινηματογραφική βιογραφία της Madonna, που είχε ανακοινωθεί παλαιότερα από τη Universal, με τη βραβευμένη με τρία Emmy, Τζούλια Γκάρνερ, να έχει επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Madonna, ως η τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως έχοντας πουλήσει 400 εκατομμύρια δίσκους, κατέχει εμβληματική θέση στην ιστορία της μουσικής. Η εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008 επισφράγισε την τεράστια επιρροή της.

