Big Brother: Οι απρόσμενες επισκέψεις συνεχίζονται και φέρνουν ξεκαθαρίσματα - Δείτε το trailer

Επισκέψεις δέχονται από εχθές οι πέντε φιναλίστ στο σπίτι του BIG BROTHER. Μετά τη Μαίρη Χατζηπαύλου, τον Δημήτρη Μπίτζιο, τη Χριστίνα Παπαδέλλη και τον Ανδρέα Μπαρόλα, δύο ακόμα συγκάτοικοι επιστρέφουν απόψε, Τετάρτη 23 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ!

Ο Χρήστος Γκικουρίας και ο Dada κάνουν την εντυπωσιακή είσοδό τους στο σπίτι. Θα αλλάξει η στάση και η συμπεριφορά τους, απέναντι στους υπόλοιπους, μετά από όσα παρακολούθησαν στα επεισόδια;

Ο Ανδρέας Μπαρόλας έχει πικραθεί από όσα παρακολούθησε να λέγονται και να γίνονται, από τον φίλο του Γιώργο Αντωνιάδη. Οι δύο άντρες συζητούν στον κήπο. Θα καταφέρουν να λύσουν την παρεξήγηση;

Η Χριστίνα Παπαδέλλη μιλά στους συγκατοίκους για τη φιλία της με τον KAS, που έληξε άδοξα…

Ο BIG BROTHER αποφασίζει να γίνει στον κήπο μία αναμέτρηση ανάμεσα σε πρώην και νυν συγκάτοικους. Ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη;

Μετά από τη σύντομη επιστροφή τους οι παλιοί συγκάτοικοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σπίτι. Για κάποιους ο αποχωρισμός είναι πιο δύσκολος από ότι περίμεναν…

