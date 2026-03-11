Μάιλι Σάιρους: Γιορτάζει τα 20 χρόνια της σειράς «Hannah Montana»

Η Disney κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Hannah Montana 20th Anniversary Special», με πρωταγωνίστρια τη Μάιλι Σάιρους. Το ειδικό αφιέρωμα θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου, ακριβώς 20 χρόνια από το ντεμπούτο της διάσημης σειράς στο Disney Channel.

Οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πλάνα που δεν έχουν προβληθεί ποτέ, ανακατασκευασμένα σκηνικά, αναδρομές σε εμβληματικές στιγμές ακόμα και κάποιες «γνώριμες νότες που επιστρέφουν στο προσκήνιο, σύμφωνα με τη Disney. Η παρουσιάστρια του δημοφιλούς podcast «Call Her Daddy», Άλεξ Κούπερ, θα είναι η οικοδέσποινα του αφιερώματος και θα συνομιλήσει με τη Σάιρους.

«Αυτή η σειρά καθόρισε τη γενιά σου», λέει η Κούπερ στο τρέιλερ, με τη διάσημη πρωταγωνίστρια να απαντά: «Αυτή η επέτειος είναι για εκείνους. Είναι για όλους μας».

Η αγαπημένη σειρά «Hannah Montana» έκανε πρεμιέρα το 2006 και προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν έως το 2011, κερδίζοντας τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy στην κατηγορία «Καλύτερου Παιδικού Προγράμματος». Η πλοκή που ακολουθούσε τη Miley Stewart, μια έφηβη από το Μαλιμπού που ζούσε διπλή ζωή ως η ποπ σταρ Hannah Montana, γνώρισε τεράστια επιτυχία σε παιδιά και εφήβους παγκοσμίως. Μάλιστα τον Απρίλιο του 2009, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους και η ταινία «Hannah Montana: The Movie» κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν της σειράς.

Δίπλα στη Σάιρους, η Έμιλι Όσμεντ και ο Μίτσελ Μούσο υποδύονταν τους καλύτερους φίλους της, ενώ ο Τζέισον Ερλς ενσάρκωνε τον αδελφό της, Jackson. Επίσης ο πατέρας της Μπίλι Ρέι Σάιρους, υποδυόταν τον πατέρα της και στη σειρά έχοντας το ρόλο του Robby. Το καστ συμπλήρωναν εντυπωσιακές εμφανίσεις από διάσημους guests, όπως οι Ντόλι Πάρτον, Ντουέιν Τζόνσον, Τζόνας Μπράδερς, Σελένα Γκόμεζ, Λάρι Ντέιβιντ και Κέλι Ρίπα. Το επετειακό επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο από τις 24 Μαρτίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.