Χάρη στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ένα κανάλι στο YouTube δείχνει πώς θα μπορούσε να έμοιαζε το The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring του Tolkien αν είχε γυριστεί τη σαν… σπαγγέτι γουέστερν τη δεκαετία του 1960 στην Ιταλία.

Αξιοποιώντας την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης ο δημιουργός παρουσιάζει πώς θα έμοιαζαν χαρακτήρες όπως ο Gandalf, ο Frodo, ο Aragorn, ο Legolas, ο Gimli, ο Gollum, ο Sauron, ο Sam, ο Merry και ο Pippin σε ένα διαφορετικό σύμπαν.

Το αποτέλεσμα στο «trailer» είναι αν μη τι άλλο απολαυστικό, με ήρωες του Lord of The Rings να θυμίζουν cowboys (ή καουμπόϊδες όπως τους αποκαλούσαν το '60...), και με το ιταλικό σπικάζ, που θυμίζει δεκαετία αυτή, να κλέβει την παράσταση.

Πηγή: skai.gr

