Lizzo: Μόνο οπίσθια βλέπουμε στο βίντεο κλιπ του «Still Can't Fuh» - Το βλέπετε με δική σας ευθύνη… (video)

Η Lizzo μπέρδεψε, μάλλον, τους θαυμαστές της μετά την ανάρτηση ενός βίντεο κλιπ στο Instagram, με τους ίδιους να αναρωτιούνται αν η καλλιτέχνιδα και οι χορεύτριές της φορούν εσώρουχα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, 37 ετών - η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει δοκιμάσει συγκεκριμένο σκεύασμα αδυνατίσματος- επιδείκνυε την αδυνατισμένη σιλουέτα της και τα οπίσθιά της στο τραγούδι «Still Can't Fuh».

Η Lizzo έμοιαζε με μια σύγχρονη Lady Godiva (γνωστή για τη θρυλική έφιππη εμφάνισή της στους δρόμους του Κόβεντρυ, στο Γουέστ Μίντλαντς) γράφει η «Daily Mail». «Πέρασε και δεν ακούμπησε» θα συμπληρώσουμε εμείς…

Τα ρούχα που επέλεξε να φορέσει η καλλιτέχνιδα -και οι χορεύτριές της- ήταν τόσο διάφανα, σχεδόν, αόρατα που προκάλεσαν στους θαυμαστές της μια… οπτική ψευδαίσθηση και ένα χάος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

