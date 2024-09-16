Πώς καλημέρισαν τους τηλεθεατές παρουσιαστές και παρουσιάστριες στις πρεμιέρες τους;

Παρουσιάστριες και παρουσιαστές πήραν τη θέση τους στα ανανεωμένα ή μη πλατό τους, καλημερίζοντας τον κόσμο ο κάθε ένας και η κάθε μία με τον δικό του τρόπο πριν ξεκινήσει η "μάχη" της τηλεθέασης. Σήμερα παντού χαμόγελα. Αύριο θα δούμε... Και οι σημερινές πρώτες καλημέρες τα είχαν όλα. Και χιούμορ και συγκίνηση και άγχος και αμηχανίες και...μπηχτές...

