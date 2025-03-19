Η Λένα Αλκαίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», και μίλησε και για την απώλεια του αδελφού, του πατέρα και της μητέρας της. Μάλιστα, οι γονείς της πέθαναν με διαφορά λίγων μηνών, ενώ την ίδια περίοδο εκείνη βίωσε τη μητρότητα. «Το μόνο που σου δίνει δύναμη για να προχωρήσεις είναι το παιδί», σημείωσε στη συνέντευξή της η τραγουδίστρια.

Και συνέχισε: «Αυτά είναι απανωτά σοκ, χαράς και λύπης. Έχασα τον αδελφό μου το 2003 σε ηλικία 33 ετών. Κάποια στιγμή μένω έγκυος και ύστερα από έξι μήνες φεύγει από τη ζωή ο μπαμπάς μου. Μόλις η κόρη μου έγινε πέντε μηνών έφυγε απ’ τη ζωή η μαμά μου από ανακοπή.

Μέσα σε ένα χρόνο βίωσα αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι συγκλονιστικά για έναν άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πότε η ζωή μας κληρώνει, γιατί αυτά είναι αναπόφευκτα», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής της η Λένα Αλκαίου.

Στη συνέχεια, η καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι: «Το μόνο που σου δίνει δύναμη για να προχωρήσεις είναι το παιδί, γιατί αλλιώς είναι απανωτά αυτά τα σοκ. Οι γονείς μας είναι ο ομφάλιος λώρος. Πρακτικά, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ευτυχώς, που είχα τη φίλη μου, την Αθηνά, η οποία είναι σαν αδελφή μου και ήταν δίπλα μου σε όλο αυτό το πράγμα.

Το παιδί μου έδωσε τα πάντα, νόημα στη ζωή μου. Νομίζω ότι τα παιδιά μας, μας βοηθάνε να ολοκληρωθούμε σαν προσωπικότητες. Ήθελα παιδί, να δώσω την αγάπη μου. Όταν έγιναν όλα αυτά έφυγαν πολλοί άνθρωποι από δίπλα μου. Οι φίλοι φαίνονται στις χαρές και στις λύπες».



