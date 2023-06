Lana Del Rey: Άργησε 30 λεπτά στο Glastonbury και της έκλεισαν το μικρόφωνο – Δείτε video

Χθες το βράδυ έριξε αυλαία το πολυαναμενόμενο βρετανικό φεστιβάλ με headliner τη Lana Del Rey, η οποία επέστρεψε στη Βρετανία μετά από χρόνια, μόνο και μόνο για να «κοπεί» πριν προλάβει να τελειώσει το set της, μιας και καθυστέρησε να ανέβει στη σκηνή περίπου μισή ώρα.

Ο λόγος; Όπως παραδέχτηκε και η ίδια, η εμφάνισή της στην σκηνή Other καθυστέρησε «γιατί τα μαλλιά της παίρνουν πάρα πολλή ώρα».

«Αργοπόρησα τόσο που μπορεί να μου κόψουν το set», είπε λίγο πριν σημάνει το ρολόι μεσάνυχτα, ώρα που κάθε set στις κεντρικές σκηνές του Glastonbury αναγκαστικά τελειώνει.

«Συγγνώμη, τα μαλλιά μου πήραν πολλή ώρα. Σας λατρεύω. Αν μας κόψουν το ρεύμα, εμείς θα συνεχίσουμε», είπε και λίγο αργότερα έκλεισε το μικρόφωνό της, ενώ οι οθόνες που μετέδιδαν τη συναυλία έριξαν μαύρο, με τη Lana Del Rey να βγάζει τα ακουστικά της και να πέφτει στα γόνατά της απογοητευμένη.

