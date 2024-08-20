Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Το GNTM το θεωρώ εκμετάλλευση»

Τη φημολογούμενη επιστροφή του GNTΜ στους τηλεοπτικούς δέκτες τη σεζόν που έρχεται σύμφωνα με αποκλειστικές τους πληροφορίες, συζήτησαν σήμερα στο Summer’s Cool και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που επέστρεψε από το Άμστερνταμ και βρέθηκε από το αεροδρόμιο στο πλατό της εκπομπής που παρουσιάζει με τη Μαριάντα Πιερίδη είχε αρκετές ενστάσεις που δεν δίστασε να πει:

«Νωρίς το… ξυπνάνε το project, ήθελε λίγο ακόμα. Δεν το άφηναν να ξεκουραστεί τρία-τέσσερα χρόνια ακόμα; Τι νόημα έχει να κάνεις all-star κύκλο σε ένα ριάλιτι που υποτίθεται ότι έχει ήδη αναδείξει κάποια μοντέλα; Να τα αναδείξει ξανά; Γιατί δεν κάνουν τότε ένα GNTM Second Chance;», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Για να πάρει θέση υπέρ του GNTM η Μάρτζυ Λαζάρου: «Στις δοκιμασίες, όταν αποχωρούσαν τα μοντέλα, δεν ήταν καλές οι λήψεις τους. Γιατί τώρα να μην τους δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία; Το πιστεύω αυτό», τόνισε από την πλευρά της η Μάρτζυ Λαζάρου.

«Καλή επιτυχία… εγώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις για το συγκεκριμένο ριάλιτι. Ύψιστη εκμετάλλευση της – ας πούμε – ομορφιάς. Το θεωρώ εκμετάλλευση αλλά θα το συζητήσουμε όταν βγει στον αέρα και εάν εμείς είμαστε κάπου» συμπλήρωσε ο Λάμπρος κλείνοντας το θέμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.