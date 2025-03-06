Το performance της Ariana Grande στα Όσκαρ είχε ένα κρυφό νόημα

Στις 2 Μαρτίου, οι πρωταγωνίστριες του Wicked, Cynthia Erivo και Ariana Grande, άνοιξαν την τελετή απονομής των Όσκαρ 2025 με μια συναισθηματική ερμηνεία, η οποία όχι μόνο τίμησε την ταινία τους, αλλά και απέτισε φόρο τιμής στο Λος Άντζελες, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η Grande, που ενσαρκώνει τη Γκλίντα, ξεκίνησε την εμφάνιση με μια διασκευή του "Somewhere Over the Rainbow" της Judy Garland από την ταινία The Wizard of Oz. Το τραγούδι είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 1940, και ως γνωστόν, το Wicked αποτελεί prequel της εμβληματικής ταινίας του 1939.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η Erivo, η οποία ερμήνευσε το "Home" από το The Wiz (1978), τη διασκευή του Οζ με πρωταγωνίστρια τη Diana Ross, βασισμένη στο ομώνυμο μιούζικαλ του Broadway. Τέλος, οι δύο σταρ ένωσαν τις φωνές τους στη χαρακτηριστική ερμηνεία του "Defying Gravity" από το Wicked, ενώ η Erivo χάρισε στο κοινό το διάσημο "battle cry" της.

Ωστόσο, η θεματική εμφάνιση εμπνευσμένη από το Oz είχε και μια ακόμα πιο προσωπική σημασία για την Grande, αφού την έφερε πίσω σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της.

Το Νόημα του "Over the Rainbow"

Η Ariana Grande ερμήνευσε για πρώτη φορά το "Over the Rainbow" ως τον μεγάλο επίλογο της συναυλίας One Love Manchester τον Ιούνιο του 2017, προς τιμήν των 22 θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε έξω από τον συναυλιακό χώρο της περιοδείας της Dangerous Woman λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Η επιλογή του τραγουδιού είχε εμπνευστεί από τον αείμνηστο παππού της, κάτι που το έκανε ακόμα πιο συναισθηματικό.

«Ο παππούς της της έλεγε πάντα: ‘Ariana, ξέρεις ποιο τραγούδι πρέπει να τραγουδήσεις; Το ‘Somewhere Over the Rainbow’», θυμάται η μητέρα της, Joan Grande, μιλώντας στο Variety. «Και εκείνη του απαντούσε: ‘Παππού, δεν ξέρω αν αυτό θα ταίριαζε σε ένα ποπ άλμπουμ.’ Και εκείνος της έλεγε: ‘Σου το υπόσχομαι, θα γίνει τεράστια επιτυχία. Είναι το ωραιότερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ’».

Η συγκινητική ερμηνεία της Grande έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της. Η συναυλία One Love Manchester αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις του 2017, ενώ η ίδια κυκλοφόρησε τη διασκευή του τραγουδιού ως ψηφιακό single, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στις οικογένειες των θυμάτων. Επιπλέον, όταν συνέχισε την Dangerous Woman Tour λίγες ημέρες μετά, πρόσθεσε το "Over the Rainbow" στο set list της ως ένα νυχτερινό αφιέρωμα στη μνήμη των θυμάτων.

Η Συγκινητική Στιγμή στα Όσκαρ

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά, η Grande επανήλθε στο "Over the Rainbow", αυτή τη φορά στη σκηνή των Όσκαρ. Η ερμηνεία της είχε έναν πιο ανάλαφρο, αλλά εξίσου συναισθηματικό χαρακτήρα, γιορτάζοντας την επιτυχία του Wicked και ταυτόχρονα τιμώντας το Λος Άντζελες.

Αυτή η στιγμή δεν ήταν απλώς μια απόδοση τιμής στον κόσμο του Oz, αλλά και ένας τρόπος για την Grande να ξαναδιεκδικήσει το τραγούδι, αυτή τη φορά μέσα από ένα νέο, πιο φωτεινό πλαίσιο, όχι μέσα από τη θλίψη, αλλά μέσα από την τέχνη και την αισιοδοξία.

