Οπως είναι γνωστό, η Lady Gaga έχει προστεθεί στο καστ της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, "Wednesday", την οποία σκηνοθετεί ο διάσημος «παραμυθάς» Tιμ Μπάρτον.

Η σούπερ σταρ ενσαρκώνει τον χαρακτήρα της Rosaline Rotwood, μίας θρυλικής καθηγήτριας στην Ακαδημία Nevermore, όπου η πορεία της θα διασταυρωθεί με αυτήν της Wednesday Addams.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η είδηση ότι, εκτός από τη συμμετοχή της στη σειρά, η Gaga πρόκειται να κυκλοφορήσει και ένα νέο τραγούδι για τη δεύτερη σεζόν.

Σύμφωνα με το Variety, το τραγούδι που έχει τον τίτλο "Death Dance" θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Όπως αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό The Hollywood Reporter, το τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ο δημιουργός της σειράς, Τιμ Μπάρτον.

Επίσης, ανέφερε ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Μεξικό, αν και η ακριβής ημερομηνία παραμένει άγνωστη.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η Lady Gaga βρέθηκε στη χώρα τον περασμένο Απρίλιο, για δύο συναυλίες στο Estadio GNP Seguros, στην Πόλη του Μεξικού.Για τη δημιουργία του η Lady Gaga συνεργάστηκε ξανά με τους Andrew Watt και Cirkut, τους παραγωγούς που βρίσκονται πίσω από το πρόσφατο άλμπουμ της «Mayhem».

Η δεύτερη σεζόν του «Wednesday» θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη. Tο πρώτο είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix, ενώ το δεύτερο, που θα περιλαμβάνει την εμφάνιση της Lady Gaga, είναι προγραμματισμένο για τις 3 Σεπτεμβρίου.

