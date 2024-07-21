Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ιωάννα Μαλέσκου με το ίδιο μαγιό σε διαφορετικές παραλίες

Ούτε οι πρώτες είναι, ούτε οι τελευταίες που τους συμβαίνει. Το να φοράνε δύο επώνυμες το ίδιο ρούχο ή αξεσουάρ είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Είναι και θέμα γούστου. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να υπάρχει ταύτιση ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως ντύνονται συνήθως από τα ίδια μαγαζιά.

Αυτή τη φορά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ιωάννα Μαλέσκου διάλεξαν το ίδιο σχέδιο και χρώμα μαγιό από τη συλλογή μιας νεαρής celebrity που όλες γνωρίζουμε. Της Γκάϊα Μερκούρη, της κόρης δηλαδή της Δωροθέας Μερκούρη που δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας και ως μοντέλο και ως σχεδιάστρια πια από φέτος.

Πρώτη το φόρεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στις πρόσφατες διακοπές της και ξέρουμε πως κατέληξε στα χέρια της αφού οι δυο τους γνωρίζονται καλά και ανήκουν στο δυναμικό του πρακτορείου της Έλενας Χριστοπούλου. Πολύ λογικά λοιπόν η Ηλιάνα θέλησε να προμοτάρει τη φίλη της με αυτόν τον τρόπο. Συνδύασε δε το εντυπωσιακό μαγιό με ένα see through τοπ και ένα summer boho κολιέ.

Από την άλλη η Ιωάννα Μαλέσκου απλά το φόρεσε στην παραλία ξαπλωμένη πάνω σε μια πετσέτα απολαμβάνοντας τον ήλιο που έδυε παίζονταςμε την άμμο. Και στις δύο πάντως πάει πολύ!

