Κρις Πάιν: Θα κάνει θεατρικό ντεμπούτο στο Λονδίνο ως «Ιβάνοφ» του Τσέχωφ

Ο Κρις Πάιν (Chris Pine), ο διάσημος πρωταγωνιστής από τον ρόλο του James T Kirk στο «Star Trek», ετοιμάζεται να «ταξιδέψει» στη σκηνή του θεάτρου Bridge το επόμενο καλοκαίρι, ανταλλάσσοντας το διαστημόπλοιο με το θεατρικό σανίδι.

Ο Πάιν θα πραγματοποιήσει το θεατρικό του ντεμπούτο στο Λονδίνο, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα εκδοχή του «Ιβάνοφ» - ενός από τα πρώιμα έργα του Άντον Τσέχωφ - σε διασκευή και σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα δώσω ζωή σε αυτόν τον περίπλοκο χαρακτήρα και που θα λάβω μέρος στη μοναδική δημιουργική προσέγγιση του Σάιμον», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός.

Σε παραγωγή της London Theatre Company, η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο στο φημισμένο Bridge Theatre. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο στο ίδιο θέατρο παρουσιάζεται η νέα εκδοχή του Στόουν στο έργο του Ίψεν, «Η Κυρία από τη Θάλασσα».

Ο θεατρικός δημιουργός οι προηγούμενες επιτυχίες του οποίου στο Λονδίνο περιλαμβάνουν το «Yerma» με την Μπίλι Πάιπερ στο θέατρο Young Vic, είναι γνωστός στη δημιουργία νέων σκηνών κατά τη διάρκεια των προβών. Χαρακτήρισε τον Πάιν ως έναν «μοναδικά ευαίσθητο και εξαιρετικά ευφυή» ηθοποιό.

«Έχω δει στην καριέρα του πόσο διασκεδαστικός μπορεί να είναι, αλλά και πόσο συγκινητικός: δεν μπορείς να ερμηνεύεσεις Τσέχωφ χωρίς και τα δύο. Ο Ιβάνοφ είναι ο πιο περίπλοκος από τους ανδρικούς χαρακτήρες του, μια πρόκληση και ένα δώρο», συμπλήρωσε.

Το έργο του Τσέχωφ, που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1887, πραγματεύεται έναν γαιοκτήμονα που είναι υπερχρεωμένος και ο γάμος του φτάνει σε σημείο κατάρρευσης. Ο Κένεθ Μπράνα είχε αναλάβει τον ρόλο στο πλευρό της Άντρια Ράιζμπορο στο West End το 2008, σε μια νέα διασκευή του Τομ Στόπαρντ.

«Ο Τσέχωφ είναι ο αδιαμφισβήτητος δάσκαλος στο να εντοπίζει το χιούμορ μέσα στην οδύνη μας, καθώς και την κρίση που κρύβεται πίσω από τη χαρά μας», τόνισε ο σκηνοθέτης. Σύμφωνα με τον Guardian, το κορυφαίο έργο θα παρουσιαστεί από τις 4 Ιουλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

