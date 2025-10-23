Ο επόμενος σταθμός της δημοσιογραφικής ομάδας του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 14.40, είναι η Καρδίτσα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η κακοκαιρία Ντάνιελ, που έπληξε την Καρδίτσα πριν δύο χρόνια, άφησε πίσω της το χάος, με τους κατοίκους να μετρούν ακόμα και σήμερα τις πληγές τους. Με την κάμερα της εκπομπής επισκεφθήκαμε τα χωριά Ερμήτσι, Παλαμά και Βλοχό και μιλήσαμε με τους ανθρώπους που παλεύουν ακόμα να φτιάξουν τα σπίτια τους με πενιχρές αποζημιώσεις.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό στην Καρδίτσα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άνδρας συνελήφθη επειδή έσερνε δεμένο σκύλο πίσω από το αυτοκίνητό του. Το γεγονός κατέγραψαν περαστικοί και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο σκύλος, αν και τραυματισμένος, επέζησε, ονομάστηκε Πάτροκλος και έχει βρει φροντίδα από μια φιλοζωική οργάνωση. Στον δράστη ασκήθηκε δίωξη για κακοποίηση ζώου και του επιβλήθηκαν πρόστιμα 30 χιλιάδες ευρώ. Τώρα, ο Πάτροκλος ψάχνει οικογένεια για να υιοθετηθεί.

Επισκεπτόμαστε το χωριό της Έλενας Παπαρίζου, της δημοφιλούς τραγουδίστριας και coach του «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στην Οξυά του Δήμου Μουζακίου. Είναι άλλωστε γνωστή η αγάπη που τρέφει η ίδια για την περιοχή, όπου περνούσε τα καλοκαίρια της μικρό παιδί όταν ερχόταν για τις διακοπές της από τη Σουηδία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

