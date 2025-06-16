Κώστας Καραφώτης: Οι ώρες αγωνίας που έζησε στο Ισραήλ - Βλέπαμε τις ρουκέτες να εκτοξεύονται (video)

Εγκλωβισμένοι στο Ισραήλ έμειναν αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο Τελ Αβίβ για προγραμματισμένες συναυλίες, ανάμεσά τους και η Γλυκερία με τον Κώστα Καραφώτη.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, για μια προγραμματισμένη συναυλία. Ο ίδιος δεν είχε τρόπο να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς όλες οι πτήσεις ακυρώθηκαν, όταν το Ιράν πέρασε στην αντεπίθεση, ωστόσο βρήκε τον τρόπο να φύγει από τη χώρα.

Ο Κώστας Καραφώτης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τις τρομακτικές στιγμές που έζησε, μέχρι να φτάσει στην Ιορδανία και από εκεί να φύγει για Κύπρο και μετά Ελλάδα.

«Μείναμε στο αεροδρόμιο για να δούμε τι θα κάνουμε. Βρήκα τρόπο να πάμε οδικώς στην Ιορδανία και τελικά μείναμε στο Αμάν. Καταφέραμε να φύγουμε για Ελλάδα μέσω Ιορδανίας οδικώς και αφού ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις για Ελλάδα, γυρίσαμε μέσω Κύπρου. Περίμεναν μια μεγάλη επίθεση χθες το βράδυ. Με το που απογειωθήκαμε για να γυρίσουμε Ελλάδα, βλέπαμε από το αεροπλάνο τις ρουκέτες που εκτόξευσε το Ισραήλ. Το άγχος που έχω είναι για τους υπόλοιπους εκεί», ανέφερε ο τραγουδιστής.

