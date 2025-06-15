And Just Like That: Και έτσι απλά, οι φανς εντόπισαν ένα λάθος στη 3η σεζόν

Από τότε που το And Just Like That… επανέφερε τους θεατές στον κόσμο του Sex and the City το 2021, δεν έχει λείψει η γκρίνια από το φαν κλαμπ. Η λίστα των αντιδράσεων έχει ήδη συμπεριλάβει την απουσία της Samantha, όλα όσα σχετίζονται με την Che Diaz, και φυσικά, το πενταετές τελεσίγραφο του Aidan. Τώρα προστίθεται και ένα fail με σκηνικό, αφού οι φανς έχουν εξοργιστεί με το... ψεύτικο παγωτό.

Ένα ατύχημα που ερχόταν

Στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν, βλέπουμε την Carrie (Sarah Jessica Parker) και τη Seema (Sarita Choudhury) να περπατούν και να τα λένε στο Washington Square Park. Καθώς τρώνε παγωτό, η Seema μιλάει για την ερωτική της ζωή και κουνά το χωνάκι της με ένταση, χωρίς καν να προσέχει μήπως πέσει το παγωτό.

Για μια φαν με το όνομα Jenna, αυτό ήταν αρκετό για να καταλάβει ότι το παγωτό ήταν ψεύτικο. Ανέβασε ένα TikTok όπου επισημαίνει το fail, με τον έξυπνο τίτλο: «And Just Like That, I’m mad at this show again».

«Μπορούμε τουλάχιστον να προσποιηθούμε ότι τρώμε αληθινό gelato;» ρωτάει ενώ δείχνει τη σκηνή. «Δείτε! Δείτε πώς η ηθοποιός πετάει το χωνάκι πέρα-δώθε. Το μισώ αυτό το σόου. Δείτε!».

Πηγή: skai.gr

