Big Brother: Αποχώρησε ο Kas

Ο Kas ήταν ο συγκάτοικος που αποχώρησε το βράδυ της Κυριακής από το σπίτι του BIG BROTHER, στο τέλος ενός επεισοδίου που ήταν γεμάτο ανατροπές.

Προς αποχώρηση εκτός από τον Kas ήταν η Χριστίνα Παπαδέλλη και ο Ανδρέας Μπαρόλας οι οποίοι τελικά παρέμειναν.

Νέα υποψήφια προς αποχώρηση με πέντε ψήφους είναι η Φένια, όπως προέκυψε από ανοιχτή ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μετά την έξοδο του Kas.

Την εβδομάδα που πέρασε στο σπίτι επέστρεψε για λίγο η Διονυσία Κούκιου προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συγκάτοικούς της που δεν είχε προλάβει κατά την έκτακτη αποχώρησή της. Η δυναμική περσόνα βρέθηκε στο πλατό του BIG BROTHER και αφηγήθηκε τα όσα έζησε κατά την επίσκεψή της αλλά και να έδωσε τη δική της ματιά στα γεγονότα.

Καλεσμένος και ο Dada, ο αγαπημένος Ιταλός του σπιτιού επέστρεψε στο πλατό για να μιλήσει για όσα έχει παρακολουθήσει αλλά και για να αναλύσει τα συμβάντα μέσα από την δική του οπτική.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, ξέρει πώς να φωτίζει συναισθήματα και σκέψεις πίσω από τα γεγονότα και αυτό έκανε και το βράδυ της Κυριακής.

Ο Νίκος Ζαφειράκης μπήκε στο ειδικό δωμάτιο και χάραξε τη δική του συγκινητική «γραμμή ζωής». Η απώλεια των γονιών του σε μικρή ηλικία, το μεγάλωμά του από τη γιαγιά, ο ρόλος που έχουν παίξει τα αδέλφια του στη ζωή του, οι προσπάθειες για να σπουδάσει είναι λίγα μόνο από όσα θα τον παρακολουθήσουμε να αφηγείται.

