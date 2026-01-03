Κιμ Καρντάσιαν: Προκαλεί με τη γούνα της, αξίας 7.500 δολαρίων

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει εγκαταλείψει τα γούνινα παλτό της. Η πρωταγωνίστρια της σειράς All’s Fair, φωτογραφήθηκε σε έξοδο για ψώνια στην Prada στο Άσπεν του Κολοράντο, την πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τη Page Six, η σταρ των τηλεοπτικών προγραμμάτων reality, φορούσε ένα vintage γούνινο παλτό Roberto Cavalli με φόδρα από ύφασμα λεοπάρ. Φαίνεται να προέρχεται από το 2000 και το πολυτελές πανωφόρι έχει τιμή μεταπώλησης που φτάνει έως και τα 7.500 δολάρια στον ιστότοπο Vestiaire Collective.

Από μέσα φορούσε μπορντό πλεκτό δερμάτινο παντελόνι, που επίσης έμοιαζε να είναι δημιουργία του ιταλικού οίκου από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024. Η Καρντάσιαν ανέβασε τη δόση αισθησιασμού με ένα βελούδινο κορσέ με βαθύ ντεκολτέ. Ολοκλήρωσε το look με ένα ακόμη πιο γούνινο κασκόλ.

Το brand της Καρντάσιαν, SKIMS, συνεργάστηκε με τον Roberto Cavalli σε μια συλλογή με animal print, η οποία παρουσιάστηκε με καμπάνια πρωταγωνίστρια την ίδια και τη μητέρα της, Κρις Τζένερ.

Πρόσφατα, η Καρντάσιαν έκανε μια τολμηρή εμφάνιση μόδας στο χριστουγεννιάτικο πάρτι της οικογένειάς της την παραμονή των Χριστουγέννων. Αν και η εκδήλωση ήταν πιο χαμηλών τόνων, έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα φόρεμα Mugler από το 1986. Το vintage σχέδιο ήταν εξ ολοκλήρου ασημί και είχε μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στον κορσέ που τόνιζε τη μέση και στη φούστα.

Προς τα τέλη του 2025, η Καρντάσιαν βρέθηκε ξανά στα πρωτοσέλιδα για ένα ακόμη γούνινο σύνολο. Εν μέσω της προώθησης της σειράς της στο Hulu με τον Ράιαν Μέρφι, εθεάθη να φορά έναν δερμάτινο κορσέ Dominique Sirop Haute Couture του 1999, με γιακά από γούνα αλεπούς, σύμφωνα με το Rebe Archive.

Τα τέσσερα κουτάβια δώρο

Πέρα από τις επιλογές της στη μόδα, η Καρντάσιαν έχει προκαλέσει συζητήσεις και για τα χριστουγεννιάτικα δώρα που επέλεξε για τα τέσσερα παιδιά της.

Στις 25 Δεκεμβρίου, αποκάλυψε ότι αγόρασε τέσσερα μικρά κουτάβια Πομεράνιαν, από ένα για τη North West, 12 ετών, τον Saint West, 10 ετών, τη Chicago West, 7 ετών, και τον Psalm West, 6 ετών, τα οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Η Καρντάσιαν δέχτηκε αργότερα κριτική από την Ίνγκριντ Νιούκερκ, ιδρύτρια της Οργάνωσης για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων (PETA), η οποία δήλωσε στις 28 Δεκεμβρίου στο People: «Τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια και είναι κρίμα που η Κιμ έχασε την ευκαιρία να γίνει εκπρόσωπος των σκύλων των καταφυγίων και αντ’ αυτού δέχεται δικαίως επίθεση στα social media γι’ αυτό».

Η Νιούκερκ παρότρυνε την Κιμ και την Κλόε, η οποία επίσης χάρισε έναν σκύλο στην οικογένειά της τα Χριστούγεννα, «να καλέσουν την PETA ή ένα τοπικό καταφύγιο την επόμενη φορά» που θα θελήσουν να προσθέσουν έναν ακόμη σκύλο στην οικογένειά τους.

«Θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να επανορθώσουν τώρα, στέλνοντας τα παιδιά τους να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε ένα τοπικό καταφύγιο ή χρηματοδοτώντας μια εκδήλωση υιοθεσίας ή έστω μία ημέρα στειρώσεων, ώστε να βοηθήσουν να σταματήσει η αυξανόμενη κρίση των άστεγων κουταβιών», δήλωσε η ιδρύτρια της PETA.

