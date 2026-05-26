Κερτ Κομπέιν: Το T-shirt που φορούσε σε θρυλική φωτογράφιση των Nirvana βγαίνει σε δημοπρασία

T-shirt του Κερτ Κομπέιν με λογότυπο τον τίτλο της δραματικής σειράς Foxes πωλείται σε δημοπρασία από τη ντράμερ των Hole, Πάτι Σέμελ.

Το αείμνηστο είδωλο φορούσε το T-shirt κατά τη διάρκεια φωτογράφισης των Nirvana με τον φωτογράφο Άντον Κορμπέι το 1993. Μια εικόνα από εκείνη τη φωτογράφιση χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ως avatar και banner του συγκροτήματος στο Spotify.

Ο Κομπέιν χάρισε το T-shirt στη Σέμελ, η οποία το διέθεσε προς πώληση μέσω του οίκου δημοπρασιών Julien's. Το αναμνηστικό αντικείμενο εκτιμήθηκε ότι θα πωληθεί μεταξύ 4.000 και 6.000 δολαρίων, αλλά η τρέχουσα προσφορά είναι ήδη στα 8.000 δολάρια.

Σε περιγραφή του οίκου δημοπρασιών αναφέρεται ότι ο Κομπέιν και η Σέμελ ήταν και οι δύο θαυμαστές του δράματος ενηλικίωσης Foxes του 1980, με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φόστερ, και «λάτρευαν να παρακολουθούν την ταινία μαζί».

Η πώληση περιλαμβάνει μια υπογεγραμμένη επιστολή αυθεντικότητας από τη ντράμερ, η οποία αναφέρει: «Σιάτλ, Ουάσινγκτον. Καλοκαίρι, 1993... Πήγα στο σπίτι του Κερτ και της Κόρτνεϊ [Λοβ] για να την πάρω για τις πρόβες των Hole. Ανέβηκα επάνω και κάθισα στο κρεβάτι ενώ εκείνη ετοιμαζόταν να φύγει.

«Ο Κερτ μπήκε μέσα και άρπαξε το T-shirt από μια στοίβα με ρούχα. Είπε: "Πρέπει να το πάρεις αυτό". Ήταν ένα μπλε διαφημιστικό μπλουζάκι από την ταινία του 1980 Foxes. Μοιραζόμασταν ένα ενδιαφέρον για τις cult ταινίες εφηβικού άγχους των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Ο Κερτ είχε το soundtrack. Μου άρεσε πολύ η Τζόντι Φόστερ που πρωταγωνιστούσε σε αυτήν». Η βαθιά φιλία της Πάτι Σέμελ με τον τραγουδιστή των Nirvana αποτελεί κεντρικό μέρος των απομνημονευμάτων της, που εκδόθηκαν το 2017, με τίτλο «Hit So Hard».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.