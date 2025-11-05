«Power Ballad»: H ταινία με τους Πολ Ραντ και Νικ Τζόνας στις αίθουσες τον Ιούνιο του 2026

Η Lionsgate ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας «Power Ballad», με πρωταγωνιστές τους Πολ Ραντ και Νικ Τζόνας. Σε σκηνοθεσία του Τζον Κάρνεϊ, η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται στις 5 Ιουνίου 2026. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ιρλανδού σκηνοθέτη και του Πίτερ Μακντόναλντ, ο οποίος βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ.

Ακολουθεί τον Rick, έναν τραγουδιστή γάμων (Ραντ) «που κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας συναντά τον Danny (Τζόνας), έναν ξεχασμένο σταρ των boy-band. Οταν ο Danny κάνει ένα από τα τραγούδια του Rick μεγάλη επιτυχία αναζωπυρώνοντας τη δική του καριέρα, ο Rick αποφασίζει να διεκδικήσει την αναγνώριση που πιστεύει ότι δικαιούται, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρισκάρει τα πάντα».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη πρόκειται για «μια ευχάριστη και συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται τη δύναμη της μουσικής, την αξία του αυτοσεβασμού, τη φιλία, αλλά και το τίμημα της φιλοδοξίας». Το καστ συμπληρώνουν οι Μαρσέλα Πλάνκετ, Χαβάνα Ρόουζ Λιου και Τζακ Ρέινορ.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Άντονι Μπρέγκμαν, Ρεμπέκα Ο'Φλαναγκάν, Τζον Κάρνεϊ, Πίτερ Κρον και Ρόμπερτ Γόλπολ. Η εταιρεία 30West χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την ταινία και ανέλαβε την εκτελεστική παραγωγή. Η ταινία στην πρεμιέρα της θα βρεθεί απέναντι στην παραγωγή της Amazon MGM Studios «Masters of the Universe» του Τράβις Νάιτ και στο «Animal Friends» των Warner Bros. και Legendary με τους Ράιαν Ρέινολντς και Τζέισον Μομόα, σύμφωνα με το Deadline.

