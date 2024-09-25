Κατιάνα Μπαλανίκα: «Στην τηλεόραση νομίζω ότι δεν μας θυμούνται πια»

Αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της ζωής και της καριέρας της Κατιάνας Μπαλανίκα που έδωσε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική και πολύ όμορφη συνέντευξη στην Αργυρώ Μποζώνη και τη L!fo. Και είπε πολλά, όπως πάντα γιατί η Κατιάνα Μπαλανίκα είναι ανεξάντλητη.

«Στο σχολείο γνώρισα μία από τις πιο παλιές μου φίλες, την Κάτια Δανδουλάκη, ήμασταν στο ίδιο σχολικό, κι εκείνη με υποτροφία».

