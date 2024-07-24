Power of Love: Το παιχνίδι των ερωτήσεων επιστρέφει - Δείτε το trailer

POWER OF LOVE

Με την Κατερίνα Καραβάτου

Η χθεσινή ένταση που προέκυψε με την Μαρκέλλα ηρέμησε έπειτα από τη συζήτηση της Κατερίνας Καραβάτου με την ίδια στο Κόκκινο Δωμάτιο. Η Μαρκέλλα αποφάσισε να παραμείνει αλλά και να κάνει μία ουσιαστική συζήτηση με τον Δήμο.

Απόψε όμως πυκνώνουν τα σύννεφα για ένα άλλο ζευγάρι του Power of Love. Η στάση του Jason απέναντι στη Γλυκερία φέρνει την αντίδραση της Νίκης και του Δήμου ο οποίος διαπιστώνει πως ο Jason έχει βγάλει το βραχιόλι που του είχε κάνει δώρο εκείνη.

Ο Νίκος αναγνωρίζει πως έχει συναισθήματα για τη Σωτηρία αλλά δεν μπορεί να τα εκφράσει ενώ ο Αργύρης προσπαθεί να γνωρίσει καλύτερα την Κωνσταντίνα όμως εκείνη δεν είναι ιδιαιτέρως ομιλητική…

Το παιχνίδι των ερωτήσεων επιστρέφει και τα αγόρια θα πρέπει να μαντέψουν τις απαντήσεις των κοριτσιών. Ποιος θα είναι ο νικητής και τι έπαθλο τον περιμένει;

Δείτε το trailer­­:

Τη θετική τους ψήφο μπορούν να δίνουν καθημερινά οι τηλεθεατές στο αγαπημένο τους κορίτσι και αγόρι στο poweroflove.tv ενώ έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα γράμματά τους στο poweroflove@skai.gr !

POWER OF LOVE

Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ

Social media:

Facebook

Instagram

X

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.