Julia Roberts: Διασκέδασε στη συναυλία της Taylor Swift στο Δουβλίνο

Είναι fan της Taylor Swift και απαθανατίστηκε να διασκεδάζει στην συναυλία της

Τζούλια Ρόμπερτς

H περιοδεία Eras της Taylor Swift συνεχίζεται στην Ευρώπη, με τον πιο πρόσφατο σταθμό της στο Δουβλίνο, Ιρλανδία.

Όπως και στις άλλες πόλεις, το εντυπωσιακό 3,5 ωρών show της 34χρονης τραγουδίστριας προσέλκυσε πολλές διασημότητες. Αυτή τη φορά, στην VIP τέντα του Aviva Stadium βρέθηκαν η Julia Roberts και η Stevie Nicks. Η Roberts φορούσε τα δημοφιλή βραχιολάκια φιλίας, τα οποία έχουν γίνει ανάρπαστα στις συναυλίες της Swift.

Η Julia Roberts έχει παρακολουθήσει ξανά συναυλία της Taylor Swift πέρυσι, μαζί με την οικογένειά της, και είναι φαν της εδώ και πολλά χρόνια. Αν και δεν είναι γνωστό γιατί βρέθηκε στην Ιρλανδία, το γεγονός ότι ήθελε να παρακολουθήσει ξανά τη συναυλία λέει πολλά από μόνο του.

Τζούλια Ρόμπερτς

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την Julia Roberts να συνομιλεί με τον Travis Kelce, τον σύντροφο της Swift, ο οποίος την ακολουθεί σε κάθε σταθμό της περιοδείας.

Η Taylor Swift γνώριζε ποιοι ήταν στο κοινό και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τη Stevie Nicks από τη σκηνή, αποκαλώντας την ηρωίδα της και τονίζοντας πόσο την έχει βοηθήσει στην καριέρα της.

Πηγή: womenonly.gr

