Ένα ταξίδι όνειρο έκαναν η Φελίσια Λαπάτη, ο πατέρας του παιδιού της, Μιχάλης Ανδριώτης και ο πεντάχρονος γιος τους Μάξιμος. Το ζευγάρι που χώρισε τρεις μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους, είναι και πάλι μαζί και φαίνεται πως αυτή τη φορά όλα πάνε κατ' ευχήν.

Οι πρώτες φήμες της επανασύνδεσής τους άρχισαν να ακούγονται τον χειμώνα που μας πέρασε με την ίδια την ραδιοφωνική παραγωγό και παρουσιάστρια να κρατάει χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει να μιλήσει ανοιχτά για το τι συμβαίνει στην προσωπική της ζωή.

Το είχε κάνει στο παρελθόν, όταν αρκετό καιρό μετά τον χωρισμό τους σε μια συνέντευξη που είχε δώσει τότε στο περιοδικό OΚ είχε πει:

«Χωρίσαμε επίσημα τρεις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού μας και προφανώς είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Το παιδί όμως από μόνο του αλλάζει όλες τις ισορροπίες. Σίγουρα το να μην είναι και οι δυο γονείς στο ίδιο σπίτι κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Κάπου είχα διαβάσει πως τα παιδιά χωρισμένων γονιών έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να μην κάνουν κι αυτά μια διαλυμένη οικογένεια, που στο τέλος κάπως το προκαλούν. Για εμένα ήταν μεγάλο «εφόδιο» το γεγονός πως οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 5 χρονών.

Έχω δει μέσα από τον δικό τους χωρισμό όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Οι δικοί μου νόμιζαν πως θα με πλήγωνε το διαζύγιο τους, ενώ δεν συνέβη αυτό. Ένα παιδί δεν το ενδιαφέρει αν ο πατέρας του δίνει διατροφή ή αν κάποιος έχει προχωρήσει στη ζωή του. Αυτό που το ενδιαφέρει είναι να βλέπει τους γονείς του ευτυχισμένους και υποστηρικτικούς»

Ενώ όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες της επανασύνδεσής τους η Φελίσια Λαπάτη όταν ρωτήθηκε απάντησε:

«Ό,τι είναι να βγει, θα βγει. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Δεν κάνω τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είμαι από τις γυναίκες που θα κάνω ξανά μια προσπάθεια, αλλά όχι λόγω του παιδιού. Λόγω του παιδιού σίγουρα βοηθάει λίγο περισσότερο. Είναι πολύ βολικό να έχεις σύντροφο τον πατέρα του παιδιού σου, αν αυτό με ρωτάς. Θα είναι εξαιρετικά ωραία περίπτωση».

Κι αν η ίδια, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν κοινοποιεί τι συμβαίνει μεταξύ τους, ο σύντροφός της Μιχάλης Ανδριώτης δεν φαίνεται να κολλάει να δείξει πως είναι μαζί. Το έκανε το Πάσχα, βάζοντας δύο κοινές τους φωτό δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο οτι πέρασαν τις γιορτές μαζί ως οικογένεια, το έκανε και τώρα που οι τρεις τους ταξίδεψαν στη Γαλλία με τον 5χρονο Μάξιμο και απ' ότι φάινεται από τις φωτογραφίες τους πέρασαν καταπληκτικά.

