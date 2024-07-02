Μαρία Ηλιάκη: Το τσίμπημα της μέλισσας και ο πανικός

Μια μέλισσα τον Ιούνιο και όχι τον Αύγουστο, όπως είναι ο τίτλος της γνωστής ταινίας έφερε τα πάνω κάτω στις διακοπές της Μαρίας Ηλιάκη και του συζύγου της Στέλιου Μανουσάκη.

Το ζευγάρι με την κορούλα τους την Κατερίνα έφυγαν για λίγες μέρες στο Σαββατοκύριακο από την πόλη αλλά σε πολύ κοντινό προορισμό.

Το επάγγελμα του Στέλιου Μανουσάκη που είναι Γυναικολόγος - Μαιευτήρας δεν του επιτρέπει να απομακρυνθεί πολύ ούτε χιλιομετρικά, ούτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι για να μην ταλαιπωρούνται τα κορίτσια του αλλά και να μην τις στερηθεί, ώσπου να μπορεί κι ο ίδιος να λείψει για να φύγουν μαζί, βρήκε τη λύση να κάνουν διακοπές στο Σούνιο.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.