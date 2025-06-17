Με ένα ιδιαίτερο ντουέτο ανέβηκαν στη σκηνή των Mad VMA 2025, η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου, με τις δύο τραγουδίστριες να ενώνουν τις φωνές του, ερμηνεύοντας μια διαφορετική εκδοχή του κομματιού «Άναψε το Τσιγάρο».

Η συνύπαρξη των δύο γυναικών ήταν εκρηκτική, με τις δύο καλλιτέχνιδες να δίνουν μια «φρέσκια» πνοή στο γνωστό τραγούδι. Η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου είχαν μαζί τους μια εντυπωσιακή ομάδα χορευτών και μέσα από την ερμηνεία τους ξεσήκωσαν τον κόσμο που βρέθηκε στον χώρο. Με μία εμφάνιση που συνδύαζε ρετρό στοιχεία και δυναμικό στυλ, οι δύο καλλιτέχνιδες ένωσαν το ταλέντο τους και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό.

Πηγή: skai.gr

