Η Ελλάδα ψήφισε και κέρδισε!

Αυτή την τηλεοπτική σεζόν η Ελλάδα έγινε μία μεγάλη παρέα και πήρε θέση για αστεία και σοβαρά θέματα που κουβεντιάζουμε όλοι μας! 1.373.496 συντονίστηκαν έστω για 1΄τα Σαββατόβραδα στον ΣΚΑΪ για να παρακολουθήσουν το καινοτόμο και πρωτοποριακό live τηλεπαιχνίδι σόου «Η Ελλάδα ψηφίζει».

Ο μέσος όρος της τηλεθέασης ήταν 11,4% στο γενικό σύνολο του κοινού και τα downloads της ειδικής εφαρμογής πήραν φωτιά! Περισσότεροι από 140.000 χρήστες κατέβασαν το ielladapsifizei στο κινητό ή το τάμπλετ τους και μπήκαν στο παιχνίδι για να παίξουν και να κερδίσουν.

Στα 24 επεισόδια της σεζόν, οι 48 ομάδες επέλεξαν μέσα από 792 απαντήσεις εκείνη που θεωρούσαν τη δημοφιλέστερη σε 312 αναπάντεχες ερωτήσεις.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος καλωσόρισαν 192 παίκτες, προσπάθησαν – χωρίς επιτυχία - να βγάλουν άκρη με σόγια και κουμπαριές, παρουσίασαν – με απόλυτη επιτυχία – το live διαδραστικό τηλεπαιχνίδι, ρώτησαν, σχολίασαν και έκαναν περισσότερα από 9.500 βήματα πέρα δώθε στην εξέδρα του πλατό!

Στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής! Οι παίκτες των ομάδων που διαγωνίστηκαν ήταν από 20 έως 68 ετών και έφτασαν στο πλατό από κάθε γωνιά της Ελλάδας! 94.533 ευρώ ήταν τα κέρδη που μοιράστηκαν στις νικήτριες ομάδες, 48 σοκολατάκια απόλαυσαν οι ηττημένοι (κάποια επιπλέον οι παρουσιαστές) ενώ 20.000 ευρώ σε δωροεπιταγές κληρώθηκαν σε 320 από τους χρήστες τις εφαρμογής.

Η μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» ψήφισε και πήρε στα χέρια της το παιχνίδι στέλνοντας, μέσω της ειδικής εφαρμογής, περισσότερες από 20.000 ερωτήσεις! Αυτές οι ερωτήσεις έγιναν αγαπημένο σημείο αναφοράς, σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται και διαμορφώνεται από το ίδιο το τηλεοπτικό κοινό.

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» θα επιστρέψει με τη νέα σεζόν για ακόμα περισσότερο, απολαυστικό guessing με πλούσια δώρα! Καλό καλοκαίρι!

