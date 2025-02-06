Intervision: Η «ηθική» Eurovision του Πούτιν

Από το 1965 έως το 1968, και πάλι από το 1977 έως το 1980, η ΕΣΣΔ διοργάνωνε την Intervision ως η απάντηση του σοβιετικού μπλοκ στη Eurovision, η οποία ξεκίνησε το 1956 και διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (EBU).

Ο διαγωνισμός περιελάμβανε σοσιαλιστικές χώρες κοντά στην ΕΣΣΔ, καθώς και την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τον Καναδά, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία.

Ένα από τα πολλά λογότυπα που χρησιμοποιήθηκαν από το Intervision Network μεταξύ 1977-1980, @wikipedia

Πριν λίγες ημέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την αναβίωση του διεθνούς ρωσικού μουσικού διαγωνισμού, δύο χρόνια μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την Eurovision, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αρχικά, η Δύση υποδέχθηκε το νέο ως αστείο αλλά σταδιακά φαίνεται ότι η Intervision δεν θα είναι κάτι μικρό – δεδομένου ότι, εκτός από την μουσική και την οικονομική, τα τελευταία χρόνια η Eurovision έχει και πολιτική χροιά.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι περισσότερες από 25 χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην Intervision, ανάμεσά τους και αρκετές από την Λατινική Αμερική. Τελικά, μεγαθήρια της λάτιν μουσικής, όπως η Βραζιλία και η Κούβα, θα ταξιδέψουν στην Ρωσία για τον διαγωνισμό.

Russia will host the Intervision Song Contest in the autumn, featuring entries from Brazil, China and Cuba ⬇️https://t.co/SXt6na1kLl — The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 5, 2025

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν για θέματα Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας Μιχαήλ Σβιντκόι, ανακοίνωσε ότι όλες οι χώρες μέλη της ομάδας BRICS θα λάβουν μέρος (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν και Σαουδική Αραβία), και ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2025

«Η "πολυαναμενόμενη" Intervision θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2025» ανέφερε το κανάλι της Λευκορωσίας, BELSAT.

“The long-awaited” Intervision will take place in Russia in September 2025.



The international song contest aims to serve as an “alternative to the popular European contest,” reminiscent of the Soviet era. Mikhail Shvydky, the special representative of the President of Russia… pic.twitter.com/HfRa0OVowa — Belsat in English (@Belsat_Eng) February 3, 2025

Intervision: Η... ηθική Eurovision

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να αποκάλεσε την Eurovision «βόθρο ψεύτικων αξιών», λέγοντάς ότι η Intervision θα προωθεί την «παραδοσιακή μουσική» πάνω από τη «δυτική παρακμή».

Επιπλέον η Ρωσίδα γερουσιαστής Liliya Gumerova αναφέρθηκε στους τους μη δυαδικούς και LGBTQ+ νικητές της Eurovision (όπως το Nemo και η Κοντσίτα Βουρστ), κατηγορώντας τους ως απόδειξη ότι ο διαγωνισμός είναι «ηθικά χρεοκοπημένος».

«Η Intervision θα επιβάλει αυστηρές «παραδοσιακές αξίες», απαγορεύοντας πολιτικά θέματα και «εκφυλισμένες» παραστάσεις, ενώ θα καλέσει την Κίνα, το Ιράν και τους συμμάχους της Ρωσίας να συμμετάσχουν στην πολιτιστική επίθεση κατά της αφύπνισης» είπε χαρακτηριστικά.

«Εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξουν διαστρεβλώσεις ή καταχρήσεις της ανθρώπινης φύσης, όπως αυτές που είδαμε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Lavrov invited foreign ambassadors to the "Intervision" song contest, which will take place without perversions and mockery, unlike the Paris Olympics.



"I draw your attention to the fact that a few days ago, the President of Russia signed a decree on holding the international… pic.twitter.com/OkObu24BDI — Russian Market (@runews) February 5, 2025

Σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του Reuters, η Intervision θα έχει συντηρητικό τόνο, με τους καλλιτέχνες να προτρέπονται να τονίσουν μέσα από το τραγούδι τους τον σεβασμό στις «παραδοσιακές καθολικές, πνευματικές και οικογενειακές αξίες».

«Οι καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να ερμηνεύουν τραγούδια που καλούν σε βία, ταπεινώνουν την τιμή και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας και απαιτείται να αποκλείονται εντελώς τα πολιτικά θέματα στους στίχους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προεδρικό διάταγμα.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πρέπει «να σέβονται τις πολιτιστικές, ηθικές και θρησκευτικές παραδόσεις άλλων λαών του κόσμου».

Οι ερμηνευτές θα έχουν έως και τέσσερα λεπτά για να τραγουδήσουν ζωντανά το τραγούδι τους, σε όποια γλώσσα επιλέξουν.

Ο νικητής θα πάει σε περιοδεία και θα κερδίσει και ένα χρηματικό έπαθλο, που ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό.

