Μπορεί η «ηθική» Intervision του Πούτιν να απειλήσει την Eurovision;

Αναβιώνει η σοβιετική βερσιόν της Eurovision - Οι  καλλιτέχνες προτρέπονται να προάγουν τον σεβασμό στις «παραδοσιακές καθολικές, πνευματικές και οικογενειακές αξίες»

Intervision: Η «ηθική» Eurovision του Πούτιν

Από το 1965 έως το 1968, και πάλι από το 1977 έως το 1980, η ΕΣΣΔ διοργάνωνε την Intervision ως η απάντηση του σοβιετικού μπλοκ στη Eurovision, η οποία ξεκίνησε το 1956 και διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (EBU).

Ο διαγωνισμός περιελάμβανε σοσιαλιστικές χώρες κοντά στην ΕΣΣΔ, καθώς και την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τον Καναδά, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία. 

intervision

Ένα από τα πολλά λογότυπα που χρησιμοποιήθηκαν από το Intervision Network μεταξύ 1977-1980, @wikipedia

Πριν λίγες ημέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την αναβίωση του διεθνούς ρωσικού μουσικού διαγωνισμού, δύο χρόνια μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την Eurovision, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 

Αρχικά, η Δύση υποδέχθηκε το νέο ως αστείο αλλά σταδιακά φαίνεται ότι η Intervision δεν θα είναι κάτι μικρό – δεδομένου ότι, εκτός από την μουσική και την οικονομική, τα τελευταία χρόνια η Eurovision έχει και πολιτική χροιά

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι περισσότερες από 25 χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην Intervision, ανάμεσά τους και αρκετές από την Λατινική Αμερική. Τελικά, μεγαθήρια της λάτιν μουσικής, όπως η Βραζιλία και η Κούβα, θα ταξιδέψουν στην Ρωσία για τον διαγωνισμό.

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν για θέματα Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας Μιχαήλ Σβιντκόι, ανακοίνωσε ότι όλες οι χώρες μέλη της ομάδας BRICS θα λάβουν μέρος (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν και Σαουδική Αραβία), και ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 

«Η "πολυαναμενόμενη" Intervision θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2025» ανέφερε το κανάλι της Λευκορωσίας, BELSAT.

Intervision: Η... ηθική Eurovision

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να αποκάλεσε την Eurovision «βόθρο ψεύτικων αξιών», λέγοντάς ότι η Intervision θα προωθεί την «παραδοσιακή μουσική» πάνω από τη «δυτική παρακμή».

Επιπλέον η Ρωσίδα γερουσιαστής Liliya Gumerova αναφέρθηκε στους τους μη δυαδικούς και LGBTQ+ νικητές της Eurovision (όπως το Nemo και η Κοντσίτα Βουρστ), κατηγορώντας τους ως απόδειξη ότι ο διαγωνισμός είναι «ηθικά χρεοκοπημένος».

«Η Intervision  θα επιβάλει αυστηρές «παραδοσιακές αξίες», απαγορεύοντας πολιτικά θέματα και «εκφυλισμένες» παραστάσεις, ενώ θα καλέσει την Κίνα, το Ιράν και τους συμμάχους της Ρωσίας να συμμετάσχουν στην πολιτιστική επίθεση κατά της αφύπνισης» είπε χαρακτηριστικά. 

«Εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξουν διαστρεβλώσεις ή καταχρήσεις της ανθρώπινης φύσης, όπως αυτές που είδαμε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ. 

Σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του Reuters, η Intervision θα έχει συντηρητικό τόνο, με τους καλλιτέχνες να προτρέπονται να τονίσουν μέσα από το τραγούδι τους τον σεβασμό στις «παραδοσιακές καθολικές, πνευματικές και οικογενειακές αξίες».

«Οι καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να ερμηνεύουν τραγούδια που καλούν σε βία, ταπεινώνουν την τιμή και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας και απαιτείται να αποκλείονται εντελώς τα πολιτικά θέματα στους στίχους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προεδρικό διάταγμα.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πρέπει «να σέβονται τις πολιτιστικές, ηθικές και θρησκευτικές παραδόσεις άλλων λαών του κόσμου».

Οι ερμηνευτές θα έχουν έως και τέσσερα λεπτά για να τραγουδήσουν ζωντανά το τραγούδι τους, σε όποια γλώσσα επιλέξουν. 

Ο νικητής θα πάει σε περιοδεία και θα κερδίσει και ένα χρηματικό έπαθλο, που ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό. 

Επιμέλεια: Ελένη Λογοθέτη
 

