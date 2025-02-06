Άννα Βίσση: Θα ήθελα μετά την κόρη μου να έκανα άλλο ένα μωρό – Το μετάνιωσα...

Η Άννα Βίσση έκανε μία σπάνια εξομολόγηση στις κάμερες και τους δημοσιογράφους από αυτές που μετά συζητιούνται στα πάνελ των εκπομπών. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ τραγούδησε σε εκδήλωση της Ηope Genesis.

Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό της επιτυχίας της έδωσε μια αναπάντεχη απάντηση: «Το μυστικό της επιτυχίας μου είναι ότι έγινα μητέρα νωρίς στη ζωή μου. Θα ήθελα πάρα πολύ τότε, αφού γέννησα τη Σοφία, να μπορούσα να δώσω άλλο ένα μωρό σαν αδελφάκι στη Σοφία. Ακούγεται μελό αλλά το έχω μετανιώσει, τώρα δεν γυρνάει πίσω.

Αφιερώνω στα εγγόνια μου τραγούδια γιατί ευτυχώς τους αρέσω, είναι γεννημένα στην Αμερική μέσα στη ραπ και όταν τους αρέσει κάτι δικό μου χαίρομαι.

Υπάρχει άγχος όταν ανεβαίνω στην σκηνή και τώρα έχω, μου αρέσει να μην ξέρω τι κόσμος υπάρχει κάτω για να τους κερδίσω», είπε.

