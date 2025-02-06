Μελέτης Ηλίας: Το πρώτο σχόλιο για τη... δυσμενή μετάθεση της Μάγισσας στη late night

Δυσμενή... μετάθεση πήρε η Μάγισσα - Φλεγόμενη καρδιά μία εβδομάδα μετά την επαναφορά της στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 μετά τις γιορτές.

Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται σε νέα ώρα, την Κυριακή στις 22.00 και μία εβδομάδα μετά, αυτή την Κυριακή ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να εξορίσει την πιο πολυδάπανη παραγωγή του την Κυριακή στις 24.00.

Ίσως το κανάλι να παραδειγματίστηκε από την πορεία του Ταμπού, της σειράς του Mega που όταν «εξορίστηκε» στη late night ζώνη πήγε καλύτερα σε νούμερα...

Ο Μελέτης Ηλίας ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για αυτή την αλλαγή.

«Πάμε σιγά σιγά για πρωινό! Δεν είμαι κατάλληλος να κρίνω μια τέτοια απόφαση, θεωρώ ότι οι άνθρωποι του καναλιού κάνουν το καλύτερο δυνατό. Πιθανότατα με μία πρώτη ματιά πάει σε μια ζώνη που δεν είναι η prime time. Πιθανότατα - και δεν μπορώ να το κρίνω- να λειτουργήσει και υπέρ μας» είπε.

Όσο για το γεγονός ότι έχει κάνει κάστινγκ για πολλά τηλεπαιχνίδια αλλά του ξεφεύγουν εξήγησε ότι δεν έχει χρόνο. «Με γυρίσματα και παραστάσεις είναι δύσκολο να βάλεις και ένα παιχνίδι. Κάποια στιγμή μπορεί και να κάτσει».

«Οι αλλαγές στην εμφάνισή μου έχουν κουράσει λίγο τη γυναίκα μου! Έχω υπάρξει γλόμπος, με ξανθό μαλλί, πλατινέ, με μούσια, χωρίς μούσια, με μουστάκι, με γενάκι, είναι ένα challenge για αυτήν!» είπε με χιούμορ.

