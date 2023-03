Πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Καννών θα κάνει ο νέος Indiana Jones

Το "Indiana Jones and the Dial of Destiny" του Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) θα είναι μεταξύ των ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στις Κάννες, σύμφωνα με το Variety, ακολουθώντας τα βήματα του "Τοp Gun : Maverick" το 2022.

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου.

Disney’s “Indiana Jones and the Dial of Destiny” will premiere at Cannes. Get the details here:https://t.co/FdOOgAGDhy pic.twitter.com/OH8vurDjBn