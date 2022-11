O Χάρισον Φορντ επιστρέφει για τον 5o και τελευταίο Ιντιάνα Τζόουνς (φωτογραφίες)

Ο διασημότερος κινηματογραφικός αρχαιολόγος θα φορέσει το καπέλο και θα πάρει το μαστίγιό του για τελευταία φορά, 30 χρόνια μετά τους Κυνηγούς της Χαμένη Κιβωτού.

Ο διασημότερος κινηματογραφικός αρχαιολόγος θα φορέσει το καπέλο και θα πάρει το μαστίγιό του για τελευταία φορά.

Τριάντα χρόνια μετά τους Κυνηγούς της Χαμένη Κιβωτού, ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς, για 5η και τελευταία φορά.

First look at Harrison Ford as Indiana Jones in James Mangold’s ‘INDIANA JONES 5’. pic.twitter.com/z0N1MS6UiS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 18, 2022

Ο 80χρονος ηθοποιός - που υποδύεται τον εμβληματικό ρόλο από το 1981 – ερωτηθείς γιατί αποφάσισε να επιστρέψει μετά το «Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull» του 2008 δήλωσε ότι «θα ήταν ωραίο να δω πού βρισκόταν ο Ιντιάνα Τζόουνς στο τέλος του ταξιδιού του».

The new INDIANA JONES 5 cover of @empiremagazine - Indy in 1960s New York is going to be interesting. pic.twitter.com/vI0EkKNMaB — All The Right Movies (@ATRightMovies) November 18, 2022

Οι πρώτες φωτογραφίες του Χάρισον Φορντ, ως Indiana Jones για τελευταία φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα και το Twitter τις υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.



First image from ‘INDIANA JONES 5’. pic.twitter.com/9Y5ZQ15hkq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 18, 2022

Στην επερχόμενη πέμπτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς περιπέτειας ανακοινώθηκε επίσης ότι η Αγγλίδα ηθοποιός Φίμπι Ουόλερ - Μπριτζ πρόκειται να υποδυθεί τη βαφτιστικιά του Ιντιάνα Τζόουνς, Χέλενα.

Nuevas imágenes de "Indiana Jones 5". pic.twitter.com/uo1cnbyCjS — El loco de las series (@El_loco_series) November 22, 2022

Πηγή: skai.gr

