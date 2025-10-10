«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22.45.

Προσωπικότητες που άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στον δημόσιο βίο αλλά και πρόσωπα της επικαιρότητας που ξεχωρίζουν, ξετυλίγουν στην κάμερα της εκπομπής και στη Χριστίνα Βίδου, τη Ζωή τους Όλη.

Πιάνοντας το νήμα της πορείας τους από την αρχή, μιλούν για την καταξίωση, τα βιώματα που τους καθόρισαν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, τις αξίες που τους καθοδηγούν, τα γεγονότα που τους σημάδεψαν, τις προκλήσεις της καθημερινότητας, τις μάχες που κέρδισαν ή έχασαν, τους στόχους και τα όνειρά τους για το μέλλον.

Με πυρήνα τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών από τους χώρους του πολιτισμού, της πολιτικής, του αθλητισμού, των τεχνών, των επιστημών, καθώς και των ηρώων της διπλανής πόρτας, «Η ζωή σου όλη» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διαχρονικό ντοκουμέντο της διαδρομής όσων τόλμησαν να ξεφύγουν από την πεπατημένη, μέσα από εξομολογήσεις, αναδρομές και αναστοχασμό πάνω σε κρίσιμες στιγμές.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

