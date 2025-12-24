Ο Pepper 96.6 αποχαιρετά αυτήν τη χρονιά με ένα μοναδικό acoustic live, Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 20.30, ο Δώρος Δημοσθένους έρχεται να μας χαρίσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με επίκεντρο τον νέο δίσκο «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά», σε μουσική του ίδιου και της Ελένης Φωτάκη, που απέσπασε τις καλύτερες κριτικές μέσα στο 2025.

Πρόκειται για έναν κύκλο επτά καινούριων τραγουδιών που συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση, με θεματικό άξονα τον χρόνο, την απώλεια, την επιθυμία, τη μνήμη και την ανάγκη επανασύνδεσης με τον εσωτερικό κόσμο.

Μέσα στον ιδιαίτερο, κατανυκτικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας, η συναυλία αποκτά χαρακτήρα μουσικής μυσταγωγίς.

Συντονιστείτε στον Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις!

Χορηγοί: ΔΕΗ & Campari.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.