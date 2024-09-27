Σίσσυ Καλλίνη: Πώς βίωσε η ίδια την κατάρρευση της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο

Έζησε από κοντά τη σοκαριστική στιγμή της κατάρρευσης της Μαρινέλλας πάνω στη σκηνή την ώρα που ερμήνευε μόλις το τρίτο τραγούδι της μεγάλης επετειακής της συναυλίας.

Μια κατάρρευση που πάγωσε το πανελλήνιο και που οδήγησε τη μεγάλη ερμηνέυτρια στη ΜΕΘ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η Σίσσυ Καλλίνη μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που έζησαν όλοι παρακολουθώντας από κοντά αυτές τις στιγμές.

