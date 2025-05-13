Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2025 θα γίνει απόψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, με τη Μαρίνα Σάττι να εμφανίζεται στη σκηνή και την Κύπρο με τον Theo Evan (κεντρική φωτογραφία) να διαγωνίζεται από την 15η θέση για μια θέση στον τελικό.

Για ακόμη μία χρονιά, τα αποτελέσματα των ημιτελικών θα προκύψουν αποκλειστικά από ψηφοφορία του κοινού, με τις επιτροπές να έχουν λόγο μόνο τη βραδιά του τελικού.Ωστόσο, διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και κοινό έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για σήμερα.

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν μέσα στο στάδιο και παρακολούθησαν την πρώτη dress rehearsal ψήφισαν τις τρεις συμμετοχές που πιστεύουν ότι είχαν την καλύτερη πρόβα.

Σουηδία, Αλβανία και Πολωνία ήταν εκείνοι που έκαναν την καλύτερη εντύπωση, με βάση το press poll του ESCXtra.

Έκπληξη προκαλεί η Ισλανδία που βρέθηκε στην 5η θέση, ενώ στα στοιχήματα φαίνεται να μην περνάει τον σκόπελο του ημιτελικού.

Ουκρανία και Αζερμπαϊτζάν βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις του πίνακα!

Το exit poll του κοινού

Tο κοινό που παρακολούθησε μέσα από το στάδιο τη δεύτερη dress rehearsal - συνολικά, ψήφισαν 1642 θεατές - απάντησε στην ερώτηση ποια από τις 15 εμφανίσεις του πρώτου ημιτελικού ήταν η αγαπημένη του.

Σύμφωνα λοιπόν με τους θεατές, η Σουηδία είχε την καλύτερη εμφάνιση σήμερα, συγκέντρωσε το 23,1% των ψήφων αφήνοντας την Ολλανδία στη 2η θέση, με 13,2% των ψήφων.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Εσθονία με 9,2%.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ισλανδία, Πολωνία και Σλοβενία σε ισοψηφία με την Κύπρο.

Την τελευταία θέση κατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν, με μόλις 0,9% των ψήφων!

Από την πρόβα των Big 5, η Ελβετία μάζεψε 61 ψήφους, η Ισπανία βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 58 ψήφους, ενώ η Ιταλία τερμάτισε τρίτη με 27 ψήφους.

Πηγή: skai.gr

