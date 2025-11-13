Η Sarah Jessica Parker παίρνει το Βραβείο Carol Burnett

Η Sarah Jessica Parker έχει κερδίσει πολλά βραβεία στο παρελθόν — αλλά κανένα σαν κι αυτό.

Οπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, η 60χρονη σταρ του «Sex and the City» θα τιμηθεί με το Βραβείο Carol Burnett 2026, για τη συνολική της προσφορά στην τηλεόραση.

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος «Golden Eve», που θα μεταδοθεί από το CBS την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, μαζί με το τιμητικό Βραβείο Cecil B. DeMille, το οποίο φέτος θα λάβει η Helen Mirren.

«Η καριέρα της Sarah Jessica Parker αποτυπώνει απόλυτα το πνεύμα του Βραβείου Carol Burnett», δήλωσε η πρόεδρος των «Χρυσών σφαιρών», Helen Hoehne.

«Η πρωτοποριακή της επιρροή στην τηλεόραση και η αφοσίωσή της στη δύναμη της αφήγησης — τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη — έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Είναι τιμή μας να γιορτάσουμε τη σπουδαία συμβολή της στην ψυχαγωγία», πρόσθεσε.

Το Βραβείο Carol Burnett θεσπίστηκε το 2019, με πρώτη τιμώμενη την ίδια την Carol Burnett. Έκτοτε, το έχουν λάβει μεταξύ άλλων οι Ellen DeGeneres, Norman Lear, Ryan Murphy και Ted Danson.

Η Parker έχει στο ενεργητικό της έξι Χρυσές Σφαίρες, με την πρώτη το 2000, για τον εμβληματικό ρόλο της ως Carrie Bradshaw στη σειρά «Sex and the City» — ρόλο που της χάρισε συνολικά πέντε ακόμη βραβεία έως το 2004.

Έχει επίσης προταθεί για τη συμμετοχή της στις παραγωγές «The Family Stone» και «Divorce».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.